Как получить больничные выплаты в 2025 году: детали

Первые пять дней временной нетрудоспособности на основе обычного больничного должен оплачивать работодатель, остальные — Пенсионный фонд за счет страховых выплат.

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Украинское законодательство предусматривает поддержку работников во время болезней в случае, если это произошло в период официальной работы. Известно, какие появились нюансы при расчете больничных в 2025 году. Об этом говорится в законн "Об общеобязательном государственном социальном страховании" №1105.

Согласно порядку расчета, первые пять дней временной нетрудоспособности на основе обычного больничного должен оплачивать работодатель, остальные — Пенсионный фонд за счет страховых выплат.

В этом году отличий при механизме расчета не возникло, кроме появления нескольких важных нюансов:

изменение расчетного периода в днях, ведь в феврале 2025 года будет 28 календарных дней, а в феврале 2024-го было 29 дней. Следовательно, продолжительность расчетного периода составит 365 календарных дней против 366-ти в прошлом году;

рост максимального ограничения на среднедневную при расчете, поскольку повысилась максимальная база ЕСВ с 15 до 20 минимальных заработных плат;

изменение размера военного сбора для большинства работников с 1,5% до 5% в рамках закона № 4015, заработавшего с 1 декабря 2024-го.

Для расчета больничных:

выбирают расчетный период;

определяют продолжительность расчетного периода (в днях);

отбирают нужные выплаты (доходы) и суммируют их;

считывают среднедневную зарплату;

рассчитывают общий размер больничных.

Что касается определения расчетного периода, то выбирают те месяцы, за которые берутся выплаты:

12 месяцев до месяца начала болезни, в случае работы более года;

объем полных календарных месяцев трудовых отношений (с первого до первого числа), в случае, если лицо в трудовых отношениях находится менее одного года;

продолжительность фактически отработанного времени (от даты начала трудового договора до даты открытия больничного, день его открытия пропускается) — если у работника нет одного полного календарного месяца его трудовых отношений.

В случае, если работник заболел в первый рабочий день, то расчетного периода не будет, а оплату больничных будут проводить на основе должностного оклада.

В 2025 году, если за год до наступления страхового случая у работника нет шести месяцев стажа, размер среднедневного пособия по больничному будет составлять не более 262,8 гривны (8 тыс. грн/30,44), а максимальная среднедневная выплата — 3,94 тыс. гривен (120 млн гривен/30,44).

Напомним, ранее в Пенсионном фонде объясняли в каких случаях придется возвращать пенсию. Ведь Пенсионный фонд должен знать об изменениях по занятости пенсионера в определенный законом срок. Несвоевременное сообщение может привести к незаконным выплатам, которые надо будет вернуть.