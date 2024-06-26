Когда пенсию придется вернуть: в ПФУ дали разъяснения

Пенсионный фонд должен знать об изменениях по занятости пенсионера в определенный законом срок. Несвоевременное уведомление может привести к незаконным выплатам, которые надо будет вернуть.

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Пенсионеры в Украине обязаны в течение 10 дней после трудоустройства или увольнения уведомить об этом органы Пенсионного фонда (ПФУ). Это требование указано в ч. 2 ст. 16 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве или регистрации предпринимательской деятельности может привести к незаконным выплатам пенсионных средств. Они подлежат обязательному возврату органам ПФУ.

После уведомления об увольнении пенсионеры имеют право на надбавки и повышения, которые предусмотрены только для тех, кто не работает. К примеру, неработающие пенсионеры могут рассчитывать на перерасчет пенсии в связи с повышением размера прожиточного минимума.

Что касается пенсионеров, которые регистрировали предпринимательскую деятельность, но ею не занимались, то стоит отметить, что отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием относить пенсионера к неработающему лицу.

"До того момента, пока не будет предоставлена информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, лицо считаетесь работающим пенсионером", — заявили в ПФУ.

Пенсионеры должны сообщать о дате трудоустройства, увольнения или прекращения регистрации предпринимательской деятельности исключительно путем подачи заявления и соответствующих документов, подтверждающих эти сведения (приказа или распоряжения о принятии/увольнении с работы, трудовой книжки с записью о трудоустройстве/увольнении, гражданско-правового договора и т.д.).

Напомним, эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин сообщил, что те предприниматели, которые платят в ПФУ 1760 грн могут рассчитывать только на минимальную пенсию.

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