Коли пенсію доведеться повернути: у ПФУ дали роз'яснення

Пенсійний фонд має знати про зміни щодо зайнятості пенсіонера у визначений законом термін. Невчасне повідомлення може призвести до незаконних виплат, які треба буде повернути.

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Пенсіонери в Україні зобов'язані впродовж 10 днів після працевлаштування або звільнення повідомити про це органи Пенсійного фонду (ПФУ). Ця вимога зазначена у ч. 2 ст. 16 закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Неповідомлення або ж невчасне повідомлення про працевлаштування чи реєстрацію підприємницької діяльності може призвести до незаконних виплат пенсійних коштів. Вони підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ.

Після повідомлення про звільнення пенсіонери мають право на надбавки та підвищення, які передбачені тільки для тих, хто не працює. До прикладу, непрацюючі пенсіонери можуть розраховувати на перерахунок пенсії у зв’язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму.

Що стосується пенсіонерів, які реєстрували підприємницьку діяльність, але нею не займалися, то варто зазначити, що відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою відносити пенсіонера до непрацюючої особи.

"До того моменту, поки не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП, особа вважаєтеся працюючим пенсіонером", — заявили у ПФУ.

Пенсіонери повинні повідомляти про дату працевлаштування, звільнення або припинення реєстрації підприємницької діяльності виключно через подання заяви та відповідних документів, що підтверджують ці відомості (наказу або розпорядження про прийняття/звільнення з роботи, трудової книжки із записом про працевлаштування/звільнення, цивільно-правового договору тощо).

Нагадаємо, експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін повідомив, що ті підприємці, які сплачують у ПФУ 1760 грн можуть розраховувати лише на мінімальну пенсію.

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