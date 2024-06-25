Пенсія в Україні: що повинен робити ФОП, щоб отримати виплати

Якщо підприємці сплачують у Пенсійний фонд 1 760 грн щомісяця, то будуть отримувати мінімальну пенсію, пояснив експерт Сергій Коробкін. Якщо не хочеться мінімальної пенсії, то варто сплачувати у фонд не мінімальну суму, а дещо більше — до 26 тис. грн.

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Усі громадяни, зокрема фізичні особи-підприємці (ФОП), мають право на отримання пенсії в Україні, досягнувши 60 років. І звичайні громадяни, і ФОП повинні визначену кількість років робити відрахування до Пенсійного фонду. Якщо офіційно працювати, але без відрахувань, то пенсії не буде. Про деталі виплат для ФОП експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін розповів медіа "24 канал".

ФОП та пенсії в Україні

Підприємці можуть вийти "на відпочинок" і мають право на отримання пенсії в Україні, наголосив експерт. Вік виходу такий же, як у решти громадян — у 60 років. Але для цього потрібно мати пенсійний стаж понад 31 рік.

Який стаж має бути у ФОП та інших громадян для виплати пенсії в Україні:

понад 31 рік — щоб піти з роботи у 60 років;

від 21 до 31 року — у 63 роки;

від 15 до 21 року — у 65 років.

Пенсійний (чи страховий) стаж — це термін, протягом якого сплачується внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду. ФОП також повинні це робити, якщо хочуть мати право на отримання пенсії в Україні, пояснив Коробкін. Ці відрахування називають єдиним соціальним внеском (ЄСВ).

Які пенсійні внески для ФОП

Зі слів експерта, під час воєнного стану (і ще 12 місяців після його завершення) ФОП, за бажанням, можуть не сплачувати ЄСВ за себе особисто. Але у такому разі їм не нараховуватиметься пенсійний стаж. Це правило діє і для інших громадян: навіть якщо є офіційне працевлаштування, але немає відрахувань до Пенсійного фонду, то немає і стажу.

"Немає внесків, немає й стажу. Якщо в трудовій книжці є запис, а внески не сплачувалися, то стаж все одно не йде", — наголосив експерт.

Соціальні внески ФОП — скільки потрібно виплачувати:

мінімальний ЄСВ — 1 760 грн (станом на 2024 рік, коли мінімальна зарплата становить 8 тис. грн, а внесок — це 22% від цієї зарплати);

максимальний — 26 400 грн.

Коробкін також озвучив мінімальний розмір пенсії в Україні для ФОП. Він пояснив, якщо сплачувати мінімальний ЄСВ, то і пенсія буде мінімальна: 2 725 грн (у 2024 році). Однак є можливість докупити пенсійний стаж і перерахувати додаткові кошти у Пенсійний фонд. Ця норма пенсійного законодавства також допоможе людям, які працюють неофіційно, але турбуються про вихід на пенсію у майбутньому.

Яку мінімальну суму повинен отримати Пенсійний фонд (ПФУ), щоб нарахувати один місяць страхового стажу? На порталі фонду пояснили, що розмір виплат залежить від рівня мінімальної заробітної плати. З 1 квітня 2024 року ціна додаткового місяця для отримання пенсії в Україні — це 1 760 грн.

Зазначимо, Фокус розповідав про пенсії в Україні у липні 2024 року. Згідно з даними ПФУ, українці старші 70 років мають право на вікову надбавку до пенсії. Розмір надбавки — від 300 до 570 грн.

Нагадуємо, українським пенсіонерам, починаючи з 1 квітня, проводять індексацію виплат. Індексація становить 7,96% і буде вираховуватись індивідуально.