Пенсия в Украине: что должен делать ФЛП, чтобы получить выплаты

Если предприниматели платят в Пенсионный фонд 1 760 грн ежемесячно, то будут получать минимальную пенсию, пояснил эксперт Сергей Коробкин. Если не хочется минимальной пенсии, то стоит платить в фонд не минимальную сумму, а несколько больше — до 26 тыс. грн.

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Все граждане, в том числе физические лица-предприниматели (ФЛП), имеют право на получение пенсии в Украине, достигнув 60 лет. И обычные граждане, и ФЛП должны определенное количество лет делать отчисления в Пенсионный фонд. Если официально работать, но без отчислений, то пенсии не будет. О деталях выплат для ФЛП эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин рассказал медиа "24 канал".

ФЛП и пенсии в Украине

Предприниматели могут выйти "на отдых" и имеют право на получение пенсии в Украине, подчеркнул эксперт. Возраст выхода такой же, как у остальных граждан — в 60 лет. Но для этого нужно иметь пенсионный стаж более 31 года.

Какой стаж должен быть у ФЛП и других граждан для выплаты пенсии в Украине:

более 31 года — чтобы уйти с работы в 60 лет;

от 21 до 31 года — в 63 года;

от 15 до 21 года — в 65 лет.

Пенсионный (или страховой) стаж — это срок, в течение которого уплачивается взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в Пенсионный фонд. ФЛП также должны это делать, если хотят иметь право на получение пенсии в Украине, пояснил Коробкин. Эти отчисления называют единым социальным взносом (ЕСВ).

Какие пенсионные взносы для ФЛП

По словам эксперта, во время военного положения (и еще 12 месяцев после его завершения) ФЛП, по желанию, могут не платить ЕСВ за себя лично. Но в таком случае им не будет начисляться пенсионный стаж. Это правило действует и для других граждан: даже если есть официальное трудоустройство, но нет отчислений в Пенсионный фонд, то нет и стажа.

"Нет взносов, нет и стажа. Если в трудовой книжке есть запись, а взносы не платились, то стаж все равно не идет", — подчеркнул эксперт.

Социальные взносы ФЛП — сколько нужно выплачивать:

минимальный ЕСВ — 1 760 грн (по состоянию на 2024 год, когда минимальная зарплата составляет 8 тыс. грн, а взнос — это 22% от этой зарплаты);

максимальный — 26 400 грн.

Коробкин также озвучил минимальный размер пенсии в Украине для ФЛП. Он пояснил, если платить минимальный ЕСВ, то и пенсия будет минимальная: 2 725 грн (в 2024 году). Однако есть возможность докупить пенсионный стаж и перечислить дополнительные средства в Пенсионный фонд. Эта норма пенсионного законодательства также поможет людям, которые работают неофициально, но беспокоятся о выходе на пенсию в будущем.

Какую минимальную сумму должен получить Пенсионный фонд (ПФУ), чтобы начислить один месяц страхового стажа? На портале фонда объяснили, что размер выплат зависит от уровня минимальной заработной платы. С 1 апреля 2024 года цена дополнительного месяца для получения пенсии в Украине — это 1 760 грн.

Отметим, Фокус рассказывал о пенсиях в Украине в июле 2024 года. Согласно данным ПФУ, украинцы старше 70 лет имеют право на возрастную прибавку к пенсии. Размер надбавки — от 300 до 570 грн.

Напоминаем, украинским пенсионерам, начиная с 1 апреля, проводят индексацию выплат. Индексация составляет 7,96% и будет рассчитываться индивидуально.