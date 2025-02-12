Українським переселенцям скасують виплати: кого це торкнеться

Фінансова допомога може припинитися після перевірки на відповідність критеріям для отримання виплат.

Related video

У березні 2025 року уряд автоматично продовжить виплати для внутрішньо переміщених осіб, проте деякі переселенці ризикують їх втратити. Про це повідомляє пресцентр Національної соціальної сервісної служби України.

В Україні допомога на проживання надається найбільш вразливим категоріям внутрішньо переміщених осіб. Однією з ключових умов є сукупний дохід сім'ї, який не має перевищувати 9 444 гривні на одну особу. У березні Кабмін продовжить виплачувати підтримку українцям, вимушеним покинути свої домівки через війну.

Як зазначають в уряді, у всіх, хто вже отримує допомогу, буде автоматичне продовження виплат — подавати додаткову заяву не потрібно.

Розмір допомоги у 2025 році не змінився:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тисячі гривень;

для інших осіб — 2 тисячі гривень.

Однак деякі переселенці можуть втратити грошову допомогу. Це може статися після перевірки на відповідність критеріям для отримання виплат. Якщо буде встановлено, наприклад, що людина понад 30 днів перебуває за кордоном, придбала житло/авто, зріс її дохід, то держава припинить виплату допомоги.

"Систематичний контроль за правомірністю отриманих виплат дає змогу забезпечити адресне реагування на потреби ВПО та раціональне використання бюджетних ресурсів для тих, хто цього потребує", — вказують у Національній соціальній сервісній службі.

Минулого року було проведено 6029 перевірок фактичного місця проживання/перебування ВПО. За результатами у понад 79% випадків встановлено факт відсутності осіб за вказаними адресами.

Нагадуємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль детально описав умови виплати субсидії на житло ВПО.в