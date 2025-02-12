Украинским переселенцам отменят выплаты: кого это коснется

Финансовая помощь может прекратиться после проверки на соответствие критериям для получения выплат.

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В марте 2025 года правительство автоматически продлит выплаты для внутренне перемещенных лиц, однако некоторые переселенцы рискуют их утратить. Об этом сообщает пресс-центр Национальной социальной сервисной службы Украины.

В Украине помощь на проживание предоставляется наиболее уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц. Одним из ключевых условий является совокупный доход семьи, который не должен превышать 9 444 гривен на одного человека. В марте Кабмин продолжит выплачивать поддержку украинцам, вынужденным покинуть свои дома из-за войны.

Как отмечают в правительстве, у всех, кто уже получает помощь, будет автоматическое продление выплат — подавать дополнительное заявление не нужно.

Размер помощи в 2025 году не изменился:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 тысячи гривен;

для других лиц — 2 тысячи гривен.

Однако некоторые переселенцы могут потерять денежную помощь. Это может произойти после проверки на соответствие критериям для получения выплат. Если будет установлено, к примеру, что человек более 30 дней находится за границей, приобрел жилье/авто, вырос его доход, то государство прекратит выплату помощи.

"Систематический контроль за правомерностью полученных выплат позволяет обеспечить адресное реагирование на потребности ВПЛ и рациональное использование бюджетных ресурсов для тех, кто в этом нуждается", — указывают в Национальной социальной сервисной службе.

В прошлом году было проведено 6029 проверок фактического места жительства/пребывания ВПЛ. По результатам в более 79% случаев установлен факт отсутствия лиц по указанным адресам.

Напоминаем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подробно описал условия выплаты субсидии на жилье ВПЛ.в