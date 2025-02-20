На межі виживання: борги українців за комуналку досягли "критичної точки", — експерт

Близько 80% населення країни живе за межею бідності, при цьому 10% перебувають на межі біологічного виживання.

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Голова Союзу споживачів комунальних послуг України Олег Попенко заявив, що 80% жителів країни перебувають за межею бідності. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Комерсант".

За словами Олега Попенка, ситуація з оплатою житлово-комунальних послуг в Україні стала критичною. Близько 80% населення перебуває за межею бідності, а 10% — на межі виживання, зазнаючи складнощів навіть із купівлею продуктів, не кажучи вже про своєчасну оплату комунальних рахунків.

За даними Держстату, до кінця 2021 року заборгованість населення за комунальні послуги сягнула 82,4 млрд гривень, збільшившись за рік на 7 млрд. Очікувалося, що до лютого 2022 року ця сума може зрости до 90 млрд гривень.

Експерт також відзначає серйозні регіональні відмінності у сприйнятті проблем ЖКГ. Наприклад, ситуація в Кривому Розі, де 150 тисяч жителів залишилися без опалення, може не викликати занепокоєння у жителів інших регіонів, зокрема, Львова.

"Скажімо, середньостатистичного жителя Львова не хвилюють проблеми жителя Кривого Рогу. Ось це особливість сприйняття українцями ситуації в ЖКГ. І якщо в цей опалювальний сезон 150 тисяч жителів Кривого Рогу сидять без опалення, то для багатьох українців це нічого", — сказав Попенко.

Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на програму "Зимова еПідтримка".

6 січня Мінекономіки попередило, що виплати за грудень і січень учасники програми "Національний кешбек" отримають наприкінці зими.