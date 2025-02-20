На грани выживания: долги украинцев за коммуналку достигли "критической точки", — эксперт

Около 80% населения страны живет за чертой бедности, при этом 10% находятся на грани биологического выживания.

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Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что 80% жителей страны находятся за чертой бедности. Об этом он рассказал в интервью изданию "Коммерсант".

По словам Олега Попенко, ситуация с оплатой жилищно-коммунальных услуг в Украине стала критической. Около 80% населения находится за чертой бедности, а 10% – на грани выживания, испытывая сложности даже с покупкой продуктов, не говоря уже о своевременной оплате коммунальных счетов.

По данным Госстата, к концу 2021 года задолженность населения по коммунальным услугам достигла 82,4 млрд гривен, увеличившись за год на 7 млрд. Ожидалось, что к февралю 2022 года эта сумма может возрасти до 90 млрд гривен.

Эксперт также отмечает серьезные региональные различия в восприятии проблем ЖКХ. Например, ситуация в Кривом Роге, где 150 тысяч жителей остались без отопления, может не вызывать беспокойства у жителей других регионов, в частности, Львова.

"Скажем, среднестатистического жителя Львова не волнуют проблемы жителя Кривого Рога. Вот это особенность восприятия украинцами ситуации в ЖКХ. И если в этот отопительный сезон 150 тысяч жителей Кривого Рога сидят без отопления, то для многих украинцев это ничего", — сказал Попенко.

Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".

6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.