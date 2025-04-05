Гроші перестануть надходити: хто з пенсіонерів зіткнеться з припиненням виплат

Якщо пенсіонер не знімає гроші з карткового рахунку протягом тривалого часу, виплати можуть бути припинені. Це може статися як через забудькуватість, так і через усвідомлене накопичення коштів. Однак важливо враховувати, що за відсутності рухів за рахунком банк тимчасово блокує виплати і передає відповідну інформацію до Пенсійного фонду.

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Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Призупинення пенсійних виплат зачіпає не тільки внутрішньо переміщених осіб, які мають проходити ідентифікацію, а й усіх пенсіонерів, включно з тими, хто постійно проживає в Україні. Якщо раніше виплати могли бути заморожені за відсутності рухів по картці протягом року, то тепер цей термін скорочено до шести місяців.

Відновлення виплат — завдання складніше, ніж їх збереження, тому важливо стежити за ситуацією і дотримуватися встановлених правил. Щоб уникнути проблем, пенсіонерам рекомендується регулярно використовувати свою банківську карту. Навіть невелика транзакція, наприклад поповнення мобільного рахунку, вважається рухом коштів і допоможе запобігти призупиненню пенсії.

Особливу увагу необхідно звернути на переселенців, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. У разі відсутності ідентифікації або використання коштів на картці їхні виплати можуть не тільки призупинити, а й повернути в ПФУ вже зараховані суми на рахунках Ощадбанку. Це правило діятиме до кінця 2025 року.

Після усунення причин припинення виплат Пенсійний фонд може відновити пенсію протягом 10 днів. Для цього необхідно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ, надати документи, що підтверджують особу, та подати відповідну заяву.

Нагадаємо, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання палива для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".