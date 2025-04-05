Деньги перестанут поступать: кто из пенсионеров столкнется с прекращением выплат

Если пенсионер не снимает деньги с карточного счета в течение длительного времени, выплаты могут быть приостановлены. Это может произойти как по причине забывчивости, так и из-за осознанного накопления средств. Однако важно учитывать, что при отсутствии движений по счету банк временно блокирует выплаты и передает соответствующую информацию в Пенсионный фонд.

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Об этом сообщает пресслужба Пенсионного фонда Украины.

Приостановка пенсионных выплат затрагивает не только внутренне перемещенных лиц, которые должны проходить идентификацию, но и всех пенсионеров, включая тех, кто постоянно проживает в Украине. Если раньше выплаты могли быть заморожены при отсутствии движений по карте в течение года, то теперь этот срок сокращен до шести месяцев.

Восстановление выплат — задача сложнее, чем их сохранение, поэтому важно следить за ситуацией и соблюдать установленные правила. Чтобы избежать проблем, пенсионерам рекомендуется регулярно использовать свою банковскую карту. Даже небольшая транзакция, например пополнение мобильного счета, считается движением средств и поможет предотвратить приостановку пенсии.

Особое внимание необходимо обратить на переселенцев, получивших этот статус до 24 февраля 2022 года. В случае отсутствия идентификации или использования средств на карте их выплаты могут не только приостановить, но и вернуть в ПФУ уже зачисленные суммы на счетах Ощадбанка. Это правило будет действовать до конца 2025 года.

После устранения причин прекращения выплат Пенсионный фонд может восстановить пенсию в течение 10 дней. Для этого необходимо лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ, предоставить документы, подтверждающие личность, и подать соответствующее заявление.

Напомним, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение топлива для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".