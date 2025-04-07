Навесні 2025 року Фокус провів дослідження фінансових показників українських роздрібних банків. В результаті був складений рейтинг, до якого увійшли 25 фінансових установ. Які банки проявили стійкість?

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Банки в Україні вже понад три роки працюють в умовах воєнного стану, а кількість банків поступово зменшується, і зараз в Україні продовжують працювати 60 банків, шість з яких належать державі — ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк та Перший інвестиційний банк. Фокус у новому рейтингу надійності банків пише, які банки витримали воєнні виклики та адаптувались до нових умов.

У рейтингу Фокусу були проаналізовані фінансові показники 25 роздрібних банків з чистими активами понад 10 млрд грн (на 01.01.2025) та портфелем коштів фізосіб на початок січня 2025 року не менше 2 млрд грн.

Топ 10 лідерів рейтингу надійних банків від Фокусу:

Райффайзен Банк; Укрсиббанк; Креді Агріколь Банк; Кредобанк; ПроКредит Банк; ПриватБанк; Сенс Банк; ОТП Банк; ПУМБ; Правекс Банк.

У рейтингу Фокусу йдеться, що платоспроможні банки за 2024 рік отримали 103,7 млрд грн чистого прибутку з огляду на стале зростання обсягу кредитів високої якості та вкладень в ОВДП. Фактично за минулий рік прибуток сектору збільшився на 20% порівняно з результатом 2023 року.

На прибутковість банків вплинула їх висока ліквідність та обережний підхід до кредитування. "Обережний підхід до кредитування бізнесу, як великих позичальників, так і МСБ, призвів до того, що відрахування до резервів були найменшими з 2021 року (і це попри війну). Надлишкова ліквідність, яку банки вкладали в ОВДП та депозитні сертифікати НБУ, давали фактично безризиковий дохід", — каже Євген Дубогриз, асоційований експерт CASE Ukraine.

У 2024 році найприбутковішими стали державні банки Фото: Анна Кудрик (інфографіка)

Антон Громко, заступник голови правління, начальник департаменту фінансів Укрсиббанку, зауважив: у 2024 році банки України суттєво зменшили відрахування до резервів та адаптували свої стратегії відповідно до економічних умов.

Роман Лепак, директор департаменту організації, стратегії та корпоративного управління Кредобанку, зазначив: головними чинниками високої прибутковості стали значні процентні доходи за портфелем державних облігацій та за депозитними сертифікатами НБУ, що є джерелом значного обсягу доходів для банків. Окрім того, свою роль відіграла активізація нового кредитування банками, зокрема у високодохідному роздрібному сегменті.

Повний текст аналізу банківського сектору та даних рейтингу надійності — у матеріалі "Рейтинг 25 надійних банків України від Фокусу: хто адаптувався до тривалої війни".

Раніше Фокус писав, що в разі припинення безмитного режиму з ЄС курс гривні в Україні може зазнати значних коливань.