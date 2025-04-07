Весной 2025 года Фокус провел исследование финансовых показателей украинских розничных банков. В результате был составлен рейтинг, в который вошли 25 финансовых учреждений. Какие банки проявили устойчивость?

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Банки в Украине уже более трех лет работают в условиях военного положения, а количество банков постепенно уменьшается, и сейчас в стране продолжают работать 60 банков, шесть из которых принадлежат государству — ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк и Первый инвестиционный банк. Фокус в новом рейтинге надежности банков пишет, какие банки выдержали военные вызовы и адаптировались к новым условиям.

В рейтинге Фокуса были проанализированы финансовые показатели 25 розничных банков с чистыми активами более 10 млрд грн (на 01.01.2025) и портфелем средств физлиц на начало января 2025 года не менее 2 млрд грн.

Топ 10 лидеров рейтинга надежных банков от Фокуса:

Райффайзен Банк; Укрсиббанк; Креди Агриколь Банк; Кредобанк; ПроКредит Банк; ПриватБанк; Сенс Банк; ОТП Банк; ПУМБ; Правэкс Банк.

В рейтинге Фокуса идет речь, что платежеспособные банки за 2024 год получили 103,7 млрд грн чистой прибыли, учитывая устойчивый рост объема кредитов высокого качества и вложений в ОВГЗ. Фактически за прошлый год прибыль сектора увеличилась на 20% по сравнению с результатом 2023 года.

На доходность банков повлияла их высокая ликвидность и осторожный подход к кредитованию. "Осторожный подход к кредитованию бизнеса, как крупных заемщиков, так и МСБ, привел к тому, что отчисления в резервы были наименьшими с 2021 года (и это несмотря на войну). Избыточная ликвидность, которую банки вкладывали в ОВГЗ и депозитные сертификаты НБУ, давали фактически безрисковый доход", — говорит Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт CASE Ukraine.

Самыми прибыльными банками в прошлом году были государственные Фото: Инфографика Анна Кудрик

Антон Громко, заместитель председателя правления, начальник департамента финансов Укрсиббанка, отметил: в 2024 году банки Украины существенно уменьшили отчисления в резервы и адаптировали свои стратегии в соответствии с экономическими условиями.

Роман Лепак, директор департамента организации, стратегии и корпоративного управления Кредобанка, отметил: главными факторами высокой доходности стали значительные процентные доходы по портфелю государственных облигаций и по депозитным сертификатам НБУ, что является источником значительного объема доходов для банков. Кроме того, свою роль сыграла активизация нового кредитования банками, в частности в высокодоходном розничном сегменте.

Полный текст анализа банковского сектора и данных рейтинга надежности — в материале "Рейтинг 25 надежных банков Украины от Фокуса: кто адаптировался к длительной войне".

Ранее Фокус писал, что в случае прекращения беспошлинного режима с ЕС курс гривны в Украине может претерпеть значительные колебания.