Підвищені пенсії: кому з українців доплатять 570 грн уже в травні

У травні 2025 року українські пенсіонери можуть розраховувати на збільшення виплат. Підвищення торкнуться громадян, які досягли 70, 75 і 80 років і отримають вікову надбавку. Крім того, передбачено додаткові виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

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Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Згідно з українським законодавством, у травні цього року підвищаться виплати для громадян, яким виповниться 70, 75 або 80 років протягом місяця. Головна умова — розмір їхньої пенсії не має перевищувати 10 340 грн. Вікова надбавка у 2025 році передбачена в таких розмірах:

для осіб, яким виповниться 70 років, і до 75-річного віку — у сумі 300 грн;

для осіб, яким виповниться 75 років, і до 80-річного віку — у сумі 456 грн;

для осіб, яким виповниться 80 років і вище, — у сумі 570 грн.

У травні окремі категорії громадян отримають додаткові виплати до пенсії завдяки продовженню програми допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН до кінця місяця. Розмір підтримки розраховується як різниця між фактично одержуваною пенсією (або соціальною виплатою) і сумою в 3 250 грн. Наприклад, якщо пенсія становить 3 000 грн, то людина отримає додатково 250 грн.

Програма поширюється на такі області:

Чернігівську;

Дніпропетровську;

Донецьку;

Харківську;

Херсонську;

Луганську;

Миколаївську;

Запорізьку;

Сумську.

Допомогу на відповідних територіях, крім людей похилого віку, отримають також:

особи без права на пенсію;

особи з інвалідністю;

діти з інвалідністю.

Однак, якщо громадяни раніше отримували допомогу на проживання для ВПО, або іншу допомогу від інших міжнародних організацій, то права на виплати, згідно з правилами Всесвітньої продовольчої програми ООН, не буде.

Допомогу виплатять автоматично разом з основною частиною пенсії.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".