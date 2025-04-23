Повышенные пенсии: кому из украинцев доплатят 570 грн уже в мае

В мае 2025 года украинские пенсионеры могут рассчитывать на увеличение выплат. Повышения коснутся граждан, достигших 70, 75 и 80 лет, которые получат возрастную надбавку. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН.

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Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Согласно украинскому законодательству, в мае этого года повысятся выплаты для граждан, которым исполнится 70, 75 или 80 лет в течение месяца. Главное условие — размер их пенсии не должен превышать 10 340 грн. Возрастная надбавка в 2025 году предусмотрена в следующих размерах:

для лиц, которым исполнится 70 лет, и до 75-летнего возраста — в сумме 300 грн;

для лиц, которым исполнится 75 лет, и до 80-летнего возраста — в сумме 456 грн;

для лиц, которым исполнится 80 лет и выше, — в сумме 570 грн.

В мае отдельные категории граждан получат дополнительные выплаты к пенсии благодаря продлению программы помощи от Всемирной продовольственной программы ООН до конца месяца. Размер поддержки рассчитывается как разница между фактически получаемой пенсией (или социальной выплатой) и суммой в 3 250 грн. К примеру, если пенсия составляет 3 000 грн, то человек получит дополнительно 250 грн.

Программа распространяется на такие области:

Черниговскую;

Днепропетровскую;

Донецкую;

Харьковскую;

Херсонскую;

Луганскую;

Николаевскую;

Запорожскую;

Сумскую.

Помощь на соответствующих территориях, кроме людей пожилого возраста, получат также:

лица без права на пенсию;

лица с инвалидностью;

дети с инвалидностью.

Однако, если граждане ранее получали помощь на проживание для ВПЛ, или другую помощь от других международных организаций, то права на выплаты, согласно правилам Всемирной продовольственной программы ООН, не будет.

Помощь выплатят автоматически вместе с основной частью пенсии.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".