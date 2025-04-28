Юрист розповів, що означає створення реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів в Україні для отримувачів субсидій та соцдопомоги.

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Реєстр рахунків і банківських сейфів українців, що отримає і вестиме податкова, ймовірно, вплине на субсидії та соціальні виплати. І хоча поки немає прямих підстав вважати, що реєстр радикально змінить порядок призначення субсидій чи соцвиплат, ризики для окремих категорій громадян існують. Про це Фокусу розповів керуючий партнер Юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Олександр Курявий.

Що відомо про реєстр банківських рахунків та банківських сейфів фізосіб

18 квітня 2025 року Кабінет міністрів України схвалив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)".

Стало відомо про створення централізованого реєстру банківських рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме Державна податкова служба

Ключовим елементом цього законопроєкту є створення централізованого реєстру банківських рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме Державна податкова служба (ДПС). Ініціатива викликала жваве обговорення в суспільстві, адже вона зачіпає питання банківської таємниці, безпеки даних і фінансового контролю.

Реєстр банківських рахунків матиме вплив на соцвиплати Фото: УНІАН

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Одним з ризиків, який реєстр несе для громадян, юрист назвав вплив на соціальні виплати і нові податкові зобов’язання.

"Наразі немає прямих підстав вважати, що реєстр радикально змінить порядок призначення субсидій чи соцвиплат. Відповідно до постанови Кабміну №848, органи соціального захисту вже перевіряють доходи та майновий стан заявників через запити до ДПС, Пенсійного фонду та банків. Реєстр може прискорити ці перевірки, надаючи швидкий доступ до даних про рахунки", — пояснив юрист Олександр Курявий.

Проте, за його словами, ризики для окремих категорій громадян, зокрема отримувачів субсидій із незадекларованими доходами чи активами, існують.

Якщо особа має кілька рахунків або орендує банківський сейф, це може викликати підозри щодо прихованих доходів, що призведе до додаткових перевірок

"Наприклад, якщо особа має кілька рахунків або орендує банківський сейф, це може викликати підозри щодо прихованих доходів, що призведе до додаткових перевірок", — каже юрист.

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Він наголошує, що найбільш уразливими можуть бути пенсіонери чи малозабезпечені сім’ї, які отримують нерегулярні перекази, наприклад, від родичів за кордоном, адже такі гроші можуть бути помилково інтерпретовані як дохід.

Уряд поки не уточнює, як саме реєстр інтегруватиметься з системою соціальних виплат, але подальші зміни до законодавства можуть посилити контроль.

Нагадаємо, раніше йшлося про блокування карткових рахунків пенсіонерів. Фокус вже надавав деталі виплати пенсій у 2025 році деяким категоріям громадян.