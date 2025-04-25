Одна з країн ЄС планує урізати виплати українцям: що відомо

Австрія висловлює стурбованість зростанням кількості великих сімей із Закарпаття, регіону, не охопленого військовими діями. Місцева влада почала підозрювати можливе шахрайство під час отримання соціальної допомоги. У відповідь на це уряд країни має намір посилити контроль і посилити умови для виплат біженцям.

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Про це повідомляє видання Kosmo.

Здобувачі притулку із Закарпаття стикаються з труднощами через мовний бар'єр, оскільки багато хто з них не розмовляє ні українською, ні російською, а також часто не володіють базовими навичками грамотності. Це викликає побоювання з приводу можливих випадків шахрайства, пов'язаних із програмами соціальної допомоги.

"Наплив шукачів притулку створює організаційні проблеми, особливо для шкіл, дитячих садочків та громад у Зальцбурзі. Близько 90% заяв про надання притулку в регіоні зараз надходять від цих груп людей", — ідеться в повідомленні.

Австрія стикається з відчутним фінансовим впливом через свою державну програму допомоги на дітей, розмір якої коливається від 180 до 250 євро залежно від віку дитини, а також включає додаткові виплати на догляд за дитиною.

На відміну від інших шукачів притулку, українські біженці отримують значну державну підтримку, яка охоплює не тільки базову допомогу, а й житлові субсидії, а також сімейні виплати. Наразі в Австрії проживає близько 90 000 українських біженців.

Антон Хольцер, координатор з питань притулку в Зальцбурзі та колишній командир рятувальників Червоного Хреста, повідомив про випадки так званого "біженського туризму". Сім'ї, які раніше отримували соціальну допомогу в таких країнах, як Франція та Іспанія, тепер переїжджають до Австрії. Причиною цього може бути більш вигідна фінансова підтримка, пропонована в Австрії.

Новопризначений міністр у справах сім'ї Клаудія Плакольм оголосила про створення робочої групи, метою якої є запобігання зловживання сімейними виплатами. У рамках нової політики тривалість отримання сімейної допомоги та допомоги по догляду за дитиною буде скорочено з 1 року до 6 місяців.

Нагадаємо, що чоловіки віком від 18 до 60 років за кордоном можуть оформити паспорт громадянина України або документ для виїзду за кордон без фізичного пред'явлення військово-облікового документа. Про відповідні зміни стало відомо 1 квітня.

Додамо, що доктор філософських наук, професор, проректор Європейського університету Сергій Ягодзінський 6 квітня в ефірі телеканалу Київ24 висловив думку, що українські підлітки віком 15-17 років, які виїхали за кордон разом із батьками, не повернуться назад, адже адаптувалися до нових умов життя. Натомість держава має зробити "все необхідне", щоб "не відштовхнути дітей" через бажання повернути сім'ї назад і "посадити фізично" студентів за парти.