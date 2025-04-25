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Экономика

Одна из стран ЕС планирует урезать выплаты украинцам: что известно

беженцы
Фото: Getty Images | Одна из стран ЕС планирует урезать выплаты украинцам

Австрия выражает обеспокоенность ростом числа крупных семей из Закарпатья, региона, не охваченного военными действиями. Местные власти начали подозревать возможное мошенничество при получении социальной помощи. В ответ на это правительство страны намерено усилить контроль и ужесточить условия для выплат беженцам.

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Об этом сообщает издание Kosmo.

Соискатели убежища из Закарпатья сталкиваются с трудностями из-за языкового барьера, так как многие из них не говорят ни на украинском, ни на русском, а также часто не обладают базовыми навыками грамотности. Это вызывает опасения по поводу возможных случаев мошенничества, связанных с программами социальной помощи.

"Наплыв искателей убежища создает организационные проблемы, особенно для школ, детских садов и общин в Зальцбурге. Около 90% заявлений о предоставлении убежища в регионе сейчас поступают от этих групп людей", – говорится в сообщении.

Австрия сталкивается с ощутимым финансовым воздействием из-за своей государственной программы помощи на детей, размер которой колеблется от 180 до 250 евро в зависимости от возраста ребенка, а также включает дополнительные выплаты на уход за ребенком.

В отличие от других соискателей убежища, украинские беженцы получают значительную государственную поддержку, которая включает не только базовую помощь, но и жилищные субсидии, а также семейные выплаты. В настоящее время в Австрии проживает около 90 000 украинских беженцев.

Антон Хольцер, координатор по вопросам убежища в Зальцбурге и бывший командир спасателей Красного Креста, сообщил о случаях так называемого "беженского туризма". Семьи, которые раньше получали социальную помощь в таких странах, как Франция и Испания, теперь переезжают в Австрию. Причиной этого может быть более выгодная финансовая поддержка, предлагаемая в Австрии.

Новоназначенный министр по делам семьи Клаудия Плакольм объявила о создании рабочей группы, целью которой является предотвращение злоупотребления семейными выплатами. В рамках новой политики продолжительность получения семейной помощи и пособия по уходу за ребенком будет сокращена с 1 года до 6 месяцев.

Напомним, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет за рубежом могут оформить паспорт гражданина Украины или документ для выезда за границу без физического предъявления военно-учетного документа. О соответствующих изменениях стало известно 1 апреля.

Добавим, что доктор философских наук, профессор, проректор Европейского университета Сергей Ягодзинский 6 апреля в эфире телеканала Киев24 высказал мнение, что украинские подростки в возрасте 15-17 лет, выехавшие за границу вместе с родителями, не вернутся обратно, ведь адаптировались к новым условиям жизни. Зато государство должно сделать "все необходимое", чтобы "не оттолкнуть детей" из-за желания вернуть семьи обратно и "посадить физически" студентов за парты.