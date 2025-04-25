Одна из стран ЕС планирует урезать выплаты украинцам: что известно

Австрия выражает обеспокоенность ростом числа крупных семей из Закарпатья, региона, не охваченного военными действиями. Местные власти начали подозревать возможное мошенничество при получении социальной помощи. В ответ на это правительство страны намерено усилить контроль и ужесточить условия для выплат беженцам.

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Об этом сообщает издание Kosmo.

Соискатели убежища из Закарпатья сталкиваются с трудностями из-за языкового барьера, так как многие из них не говорят ни на украинском, ни на русском, а также часто не обладают базовыми навыками грамотности. Это вызывает опасения по поводу возможных случаев мошенничества, связанных с программами социальной помощи.

"Наплыв искателей убежища создает организационные проблемы, особенно для школ, детских садов и общин в Зальцбурге. Около 90% заявлений о предоставлении убежища в регионе сейчас поступают от этих групп людей", – говорится в сообщении.

Австрия сталкивается с ощутимым финансовым воздействием из-за своей государственной программы помощи на детей, размер которой колеблется от 180 до 250 евро в зависимости от возраста ребенка, а также включает дополнительные выплаты на уход за ребенком.

В отличие от других соискателей убежища, украинские беженцы получают значительную государственную поддержку, которая включает не только базовую помощь, но и жилищные субсидии, а также семейные выплаты. В настоящее время в Австрии проживает около 90 000 украинских беженцев.

Антон Хольцер, координатор по вопросам убежища в Зальцбурге и бывший командир спасателей Красного Креста, сообщил о случаях так называемого "беженского туризма". Семьи, которые раньше получали социальную помощь в таких странах, как Франция и Испания, теперь переезжают в Австрию. Причиной этого может быть более выгодная финансовая поддержка, предлагаемая в Австрии.

Новоназначенный министр по делам семьи Клаудия Плакольм объявила о создании рабочей группы, целью которой является предотвращение злоупотребления семейными выплатами. В рамках новой политики продолжительность получения семейной помощи и пособия по уходу за ребенком будет сокращена с 1 года до 6 месяцев.

Напомним, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет за рубежом могут оформить паспорт гражданина Украины или документ для выезда за границу без физического предъявления военно-учетного документа. О соответствующих изменениях стало известно 1 апреля.

Добавим, что доктор философских наук, профессор, проректор Европейского университета Сергей Ягодзинский 6 апреля в эфире телеканала Киев24 высказал мнение, что украинские подростки в возрасте 15-17 лет, выехавшие за границу вместе с родителями, не вернутся обратно, ведь адаптировались к новым условиям жизни. Зато государство должно сделать "все необходимое", чтобы "не оттолкнуть детей" из-за желания вернуть семьи обратно и "посадить физически" студентов за парты.