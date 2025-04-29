Отримують майже 9 тис. грн щомісяця: де живуть найбагатші пенсіонери України

Розмір пенсій в Україні варіюється залежно від регіону. У 2025 році Київ знову посідає перше місце за величиною пенсій. Середня пенсія в столиці становить 8 708 гривень, що на 700 гривень більше порівняно з минулим роком.

Related video

Про це повідомляє ПФУ.

При цьому в Київській області середня пенсія становить 6 671 гривню на місяць.

На другому і третьому місцях за розміром пенсій розташувалися Донецька і Луганська області, де середній розмір пенсії становить 7 814 гривень і 7 314 гривень відповідно. Замкнула п'ятірку лідерів Дніпропетровська область із виплатою в 7 082 гривні.

У Тернопільській області, яка торік входила до числа регіонів із найнижчими пенсіями, відбулося підвищення виплат. Тепер замість 4 485 гривень місцеві пенсіонери отримують 4 931 гривню. Однак, попри це збільшення, ця сума залишається найнижчою в країні.

На другому місці за низьким рівнем пенсій опинилася Чернівецька область із середнім розміром виплат 5 100 гривень, а на третьому — Закарпатська область, де пенсіонери отримують по 5 175 гривень.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".