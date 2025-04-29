Получают почти 9 тыс. грн каждый месяц: где живут самые богатые пенсионеры Украины

Размер пенсий в Украине варьируется в зависимости от региона. В 2025 году Киев вновь занимает первое место по величине пенсий. Средняя пенсия в столице составляет 8 708 гривен, что на 700 гривен больше по сравнению с прошлым годом.

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Об этом сообщает ПФУ.

При этом, в Киевской области средняя пенсия составляет 6 671 гривну в месяц.

На втором и третьем местах по размеру пенсий расположились Донецкая и Луганская области, где средний размер пенсии составляет 7 814 гривен и 7 314 гривен соответственно. Замкнула пятерку лидеров Днепропетровская область с выплатой в 7 082 гривны.

В Тернопольской области, которая в прошлом году входила в число регионов с самыми низкими пенсиями, произошло повышение выплат. Теперь вместо 4 485 гривен местные пенсионеры получают 4 931 гривну. Однако, несмотря на это увеличение, эта сумма остается самой низкой в стране.

На втором месте по низкому уровню пенсий оказалась Черновицкая область со средним размером выплат 5 100 гривен, а на третьем – Закарпатская область, где пенсионеры получают по 5 175 гривен.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".