Яка пенсія в Україні вигідніша: звичайна чи держслужбовців

Тривалий час пенсії для держслужбовців не індексували, і тому багатьом стало вигідніше перейти на звичайну пенсію за віком, розраховану за загальними правилами. Однак із 2023 року індексацію для колишніх держслужбовців було відновлено, і разом із тим з'явилася можливість повернутися на колишню пенсію — якщо вона після перерахунку виявиться вищою.

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Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

У 2025 році пенсії було проіндексовано на 11,5%. Однак варто враховувати: у звичайних пенсіонерів на цей коефіцієнт збільшується не вся сума, а тільки один із параметрів формули розрахунку — показник середньої зарплати. У держслужбовців же індексується сам розмір пенсії. По суті, в обох випадках збільшується тільки основна частина виплат, без урахування надбавок.

Важливо знати: повна індексація стосується пенсій, призначених до 2021 року. Виплати, оформлені пізніше, індексувалися менше — від 2,3 до 5,75% залежно від року виходу на пенсію.

Щоб зрозуміти, яка пенсія буде вигіднішою в конкретній ситуації, необхідно звернутися до Пенсійного фонду. Якщо розрахунок покаже, що пенсія за законом про держслужбу після індексації перевищує поточну, можна подати заяву і повернутися на колишній вид виплат.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".