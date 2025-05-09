Какая пенсия в Украине выгоднее: обычная или госслужащих

Долгое время пенсии для госслужащих не индексировались, и потому многим стало выгоднее перейти на обычную пенсию по возрасту, рассчитанную по общим правилам. Однако с 2023 года индексация для бывших госслужащих была возобновлена, и вместе с тем появилась возможность вернуться на прежнюю пенсию — если она после перерасчета окажется выше.

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Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

В 2025 году пенсии были проиндексированы на 11,5%. Однако стоит учитывать: у обычных пенсионеров на этот коэффициент увеличивается не вся сумма, а только один из параметров формулы расчета — показатель средней зарплаты. У госслужащих же индексируется сам размер пенсии. По сути, в обоих случаях увеличивается только основная часть выплат, без учета надбавок.

Важно знать: полная индексация касается пенсий, назначенных до 2021 года. Выплаты, оформленные позже, индексировались меньше — от 2,3 до 5,75% в зависимости от года выхода на пенсию.

Чтобы понять, какая пенсия будет выгоднее в конкретной ситуации, необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Если расчет покажет, что пенсия по закону о госслужбе после индексации превышает текущую, можно подать заявление и вернуться на прежний вид выплат.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".