Одеса, Туреччина чи європейські курорти: куди найвигідніше їздити відпочивати влітку 2025 року

З настанням літа все більше українців замислюються про те, де провести відпустку. Варіанти варіюються від рідних берегів до зарубіжних напрямків: хтось обирає атмосферну Одесу з її пляжами і колоритом, інші планують поїздку в сонячну Туреччину, а треті віддають перевагу європейським морським курортам — від Болгарії до Італії. Фокус зібрав все що відомо про ціни за цими напрямками і з'ясував, куди їздити оптимальніше.

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Кожен шукає відпочинок за смаком, бюджетом і можливостями, роблячи вибір між комфортом, безпекою та новими враженнями.

При цьому варто враховувати, що ціни на відпочинок цього літа продовжують зростати, що також впливає на вибір напрямку.

Відпочинок в Одесі 2025 — що відомо про ціни

Одеса, як і раніше, входить до числа найбільш затребуваних літніх курортів. Незважаючи на те, що офіційний старт пляжного сезону ще не оголошено, орендні ставки на житло вже помітно зросли. За словами представників міської влади, цього року планується відкрити більше пляжних зон, які будуть адаптовані до умов воєнного часу.

За даними РБК-Україна, на сайтах оголошень уже представлено безліч варіантів короткострокової оренди в Одесі. За даними OLX, ціни на однокімнатні квартири починаються від 600 гривень і досягають 1300 гривень за добу. Чим ближче житло до моря — тим вища його вартість. У районі Аркадії, який вважається одним із найпрестижніших, оренда однокімнатної квартири в середньому обійдеться в 800-1300 гривень на добу, а двокімнатної — від 1500 до 2000 гривень.

Часто в оголошеннях вказують не тільки відстань до моря, а й наявність укриття в будинку.

Ціни в хостелах стартують від 400 гривень за ліжко-місце в загальному номері, при цьому відстань до моря становить понад 5 км, за даними Booking.ua. У хостелах ближче до центру вартість стартує від 500 гривень на добу з людини в багатомісному номері.

Елітні готелі в Одесі також користуються високим попитом — на початок літа вже заброньовано близько 98% чотирьох- і п'ятизіркових готелів. Вартість проживання в таких готелях починається в середньому від 5 тисяч гривень за ніч. Традиційно в туристичний сезон попит на житло в місті значно зростає, однак, як зазначає аналітична платформа ЛУН, зростання цін на оренду почалося ще в січні. Це може вказувати на те, що ринок нерухомості в Одесі поступово пристосовується до умов воєнного часу.

Скільки коштує оренда:

однокімнатні квартири — 11 тисяч гривень на місяць, це на 29% дорожче, ніж було півроку тому;

двокімнатні — 16 700 гривень, ціна підскочила на 47%;

трикімнатні — 31 300 гривень, вартість зросла на 71%.

Найдорожчі квартири в Приморському та Київському районах, найдешевші — у Хаджибейському та Пересипському.

У середньому одесити витрачають 43% зарплати на оренду житла.

Відпочинок на європейських курортах 2025 — що відомо про ціни

Літо 2025 року — чудовий час відкрити для себе нетуристичну Грецію та неспішну Італію. За даними спеціалізованого туристичного порталу Travel off Path, у центрі уваги — два курортні напрямки, які обіцяють мандрівникам усамітнення, мальовничу природу й атмосферу "дикого" Середземномор'я.

Відпочинок у Греції

Одне з них — острів Самофракія в Греції. Це справжній куточок первозданної природи, куди не дістатися літаком — на острів немає аеропорту. Щоб потрапити на місцеві пляжі та в готелі, потрібно перетнути море на поромі, що вирушає з порту Александрія, що на півдні країни. Саме завдяки своїй віддаленості Самофракія вважається "незайманим" місцем відпочинку.

Тут на мандрівників чекають мальовнича ущелина Фоніас із водоспадами, узбережжя Самофракійського моря і Святилище Великих Богів — стародавнє місце проведення містерій на честь богині Перемоги. Вартість відпочинку на острові радує: обід з напоєм обійдеться в середньому в 16,36 долара, а проживання в центрі столиці Хори — до 70 доларів за ніч. Рівень цін можна порівняти з Болгарією, що робить Самофракію особливо привабливою для бюджетної відпустки.

Відпочинок в Італії

Не менш цікавим є й італійське місто Отранто, розташоване на південно-східному узбережжі країни — у "підборах" знаменитого італійського "чобота". Цей курорт поєднує в собі дух Стародавнього Риму і шарм затишних італійських містечок. Туристи зможуть прогулятися брукованими вуличками, що нагадують Флоренцію, дослідити Арагонський замок, що нагадує Нотр-Дам, і насолодитися пляжами Аліміні. Особливість Отранто — навіть у розпал літа тут немає натовпів туристів.

Ціни в Отранто залишаються помірними: капучино коштує близько 1,65 долара, обід — від 15,35 до 21,8 долара, а ніч у тризірковому готелі — від 77 доларів.

Відпочинок в Іспанії

Також портал Which? Travel повідомляє, що популярним напрямком стало місто Нерха, Іспанія. Ніч у хорошому готелі в цьому іспанському місті обійдеться в середньому в 97 фунтів стерлінгів (близько 113 євро).

Цей курорт на популярному узбережжі Коста-дель-Соль поки що примудряється відбиватися від забудовників, які дісталися до таких міст, як Торремолінос і Фуенхірола. У результаті це одне з найчарівніших міст на цій сонячній ділянці узбережжя Іспанії. Замість значних багатоповерхових будинків, що закривають вид на Середземне море, туристів тут зустрічають красиві білі будівлі, що балансують уздовж скелі і розташовані серед пальм над ідеальними бухтами.

Відпочинок у Болгарії

Також на південному узбережжі Болгарії, далеко від галасливих натовпів і клубної метушні, ховається затишне містечко Обзор — тихий куточок між Чорним морем і Балканськими горами. Місцеві жителі з легкою усмішкою уникають говорити про нього туристам, адже Обзор — це по-справжньому рідкісна знахідка: місце, де можна насолоджуватися природою, спокоєм і напрочуд гармонійним поєднанням моря і гір.

На відміну від розкручених курортів на кшталт Сонячного берега і Бургаса, Обзор немов створений для тих, хто шукає умиротворення і сімейний відпочинок. Тут немає гучних вечірок до ранку, а замість них — восьмикілометрова смуга золотого піску, тепла блакить моря і зелень пагорбів, що починаються буквально за кілька кілометрів від берега.

Крім природної краси, Огляд радує своєю доступністю. Обід у ресторані в центрі міста обійдеться в середньому в 11,50 доларів США, а повноцінна вечеря на двох — близько 46,50 доларів. Ціни на проживання також приємно дивують: ніч у затишному гостьовому будинку або 3-зірковому готелі біля моря починається від 32 доларів.

Відпочинок у Туреччині 2025 — що відомо про ціни

Протягом багатьох років Туреччина залишалася одним із найпопулярніших серед європейців напрямків для літнього відпочинку, повідомляє Daily Express. Причому нерідко країну називали бюджетною альтернативою дорожчим курортам Греції.

Аналітики все ж констатували, що останнім часом ціни в Туреччині різко зросли, і цьому є кілька причин.

"Індекси цін внутрішніх виробників постійно зростають, що безпосередньо призвело до зростання цін на всі споживчі товари та послуги. Відповідно, індекс споживчих цін (ІСЦ) у всіх товарних групах різко зріс з 2022 року. Того ж року категорія продуктів харчування та безалкогольних напоїв мала один із найвищих рівнів інфляції в ІСЦ. Це особливо вплинуло на турецьких споживачів, оскільки на ці продукти припала найвища частка витрат домогосподарств 2023 року", — йшлося у звіті.

Водночас аналітики зазначили, що незважаючи на те, що інфляція в Туреччині останнім часом почала сповільнюватися, ціни на харчові продукти в країні продовжують неухильно зростати, збільшившись на 48,6% у листопаді 2024 року порівняно з тим самим місяцем попереднього року.

Як повідомляє видання "Новини.LIVE", щоб не займатися організаційними питаннями, можна придбати путівку. Ціна включає переліт в обидва боки, груповий трансфер, проживання в готелі, харчування за системою "все включено" і навіть медичне страхування. Наприклад, за поселення в чотиризірковому готелі протягом чотирьох ночей потрібно заплатити 32 557 грн (тур для двох дорослих).

Дістатися туди з України можна кількома способами, хоча пряме авіасполучення поки недоступне. Один із найдоступніших і найбільш затребуваних варіантів — автобус. Прямі рейси вирушають з українських міст у такі турецькі напрямки, як Анталія і Стамбул. Поїздка триває близько 44-48 годин. Вартість квитка в один бік починається від 3500 гривень. Через високий попит рекомендується бронювати квитки заздалегідь.

Інший спосіб — комбінована подорож: спочатку поїздом до найближчих аеропортів у Польщі чи Молдові, а потім — авіапереліт до Туреччини. Квиток на поїзд обійдеться від 3000 гривень, а переліт — від 7000 гривень. Цей маршрут потребує більше планування, але дає змогу значно скоротити час у дорозі порівняно з автобусом.

Щодо вильоту безпосередньо з Дніпра чи інших українських міст — наразі це неможливо. Через війну та закритий повітряний простір усі міжнародні рейси з України призупинено.

Тим часом курорти Туреччини вже зустрічають туристів. Ціни на проживання варіюються залежно від міста та рівня комфорту:

Аланія: бюджетні готелі 2-3 зірки — від 800 до 1500 грн за ніч; середній сегмент (3-4 зірки) — 1500-4000 грн; "все включено" і 5 зірок — від 4000 грн і вище.

Кемер: від 1000 грн за бюджетний номер до 8000 грн і більше — за проживання в люксових готелях.

Сіде: номери в тризіркових готелях починаються від 2127 грн, але можна знайти і дешевші варіанти — від 1800 грн в одно- або двозіркових готелях.

Мармарис: ціни в доларах. Готелі 5* — від 120 до 300 $ за ніч, 4* — від 80 до 180 $, 3* — від 50 до 100 $, апартаменти — від 30 до 70 $.

Анталія: бюджетні варіанти — від 846 грн, комфортні номери — від 2539 грн. Середні ціни: готелі 5* — від 130 до 300 $, 4* — від 90 до 180 $, 3* — від 50 до 100 $.

Бельдібі: тут відпочинок на двох на 6 ночей обійдеться щонайменше в 5500 грн, але є й дорожчі пропозиції — до 40 000 грн за поліпшені умови та додаткові послуги.

Нагадаємо, в Україні є неймовірне місце із замком і водоспадом, який є найвищим у рівнинній частині країни. Йдеться про урочище Красне в Тернопільській області.

Фокус раніше також писав, про Мальдіви в Україні, тобто Черепашинецький кар'єр, що на Вінниччині. Це місце нагадує тропіки, проте розташоване в Україні.