Одесса, Турция или европейские курорты: куда выгоднее всего ездить отдыхать летом 2025 года

С наступлением лета все больше украинцев задумываются о том, где провести отпуск. Варианты варьируются от родных берегов до зарубежных направлений: кто-то выбирает атмосферную Одессу с ее пляжами и колоритом, другие планируют поездку в солнечную Турцию, а третьи отдают предпочтение европейским морским курортам — от Болгарии до Италии. Фокус собрал все что известно про цены по данным направлениям и выяснил, куда ездить оптимальнее.

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Каждый ищет отдых по вкусу, бюджету и возможностям, делая выбор между комфортом, безопасностью и новыми впечатлениями.

При этом стоит учитывать, что цены на отдых этим летом продолжают расти, что также влияет на выбор направления.

Отдых в Одессе 2025 — что известно про цены

Одесса по-прежнему входит в число самых востребованных летних курортов. Несмотря на то, что официальный старт пляжного сезона еще не объявлен, арендные ставки на жилье уже заметно выросли. По словам представителей городской власти, в этом году планируется открыть больше пляжных зон, которые будут адаптированы к условиям военного времени.

По данным РБК-Украина, на сайтах объявлений уже представлено множество вариантов краткосрочной аренды в Одессе. По данным OLX, цены на однокомнатные квартиры начинаются от 600 гривен и достигают 1300 гривен за сутки. Чем ближе жилье к морю — тем выше его стоимость. В районе Аркадии, который считается одним из самых престижных, аренда однокомнатной квартиры в среднем обойдется в 800–1300 гривен в сутки, а двухкомнатной — от 1500 до 2000 гривен.

Часто в объявлениях указывают не только расстояние до моря, но и наличие укрытия в доме.

Цены в хостелах стартуют от 400 гривен за койко-место в общем номере, при этом расстояние до моря составляет более 5 км, по данным Booking.ua. В хостелах ближе к центру стоимость стартует от 500 гривен в сутки с человека в многоместном номере.

Элитные отели в Одессе также пользуются высоким спросом — на начало лета уже забронировано около 98% четырех- и пятизвездочных гостиниц. Стоимость проживания в таких отелях начинается в среднем от 5 тысяч гривен за ночь. Традиционно в туристический сезон спрос на жилье в городе значительно возрастает, однако, как отмечает аналитическая платформа ЛУН, рост цен на аренду начался еще в январе. Это может указывать на то, что рынок недвижимости в Одессе постепенно приспосабливается к условиям военного времени.

Сколько стоит аренда:

однокомнатные квартиры — 11 тысяч гривен в месяц, это на 29% дороже, чем было полгода назад;

двухкомнатные — 16 700 гривен, цена подскочила на 47%;

трехкомнатные — 31 300 гривен, стоимость выросла на 71%.

Самые дорогие квартиры в Приморском и Киевском районах, самые дешевые — в Хаджибейском и Пересыпском.

В среднем одесситы тратят 43% зарплаты на аренду жилья.

Отдых на европейских курортах 2025 — что известно про цены

Лето 2025 года — отличное время открыть для себя нетуристическую Грецию и неспешную Италию. По данным специализированного туристического портала Travel off Path, в центре внимания — два курортных направления, которые обещают путешественникам уединение, живописную природу и атмосферу "дикого" Средиземноморья.

Отдых в Греции

Одно из них — остров Самофракия в Греции. Это настоящий уголок первозданной природы, куда не добраться самолетом — на остров нет аэропорта. Чтобы попасть на местные пляжи и в отели, нужно пересечь море на пароме, отправляющемся из порта Александрия, что на юге страны. Именно благодаря своей удаленности Самофракия считается "нетронутым" местом отдыха.

Здесь путешественников ждут живописное ущелье Фониас с водопадами, побережье Самофракийского моря и Святилище Великих Богов — древнее место проведения мистерий в честь богини Победы. Стоимость отдыха на острове радует: обед с напитком обойдется в среднем в 16,36 доллара, а проживание в центре столицы Хоры — до 70 долларов за ночь. Уровень цен сравним с Болгарией, что делает Самофракию особенно привлекательной для бюджетного отпуска.

Отдых в Италии

Не менее интересен и итальянский город Отранто, расположенный на юго-восточном побережье страны — в "каблуке" знаменитого итальянского "сапога". Этот курорт сочетает в себе дух Древнего Рима и шарм уютных итальянских городков. Туристы смогут прогуляться по мощеным улочкам, напоминающим Флоренцию, исследовать Арагонский замок, напоминающий Нотр-Дам, и насладиться пляжами Алимини. Особенность Отранто — даже в разгар лета здесь нет толп туристов.

Цены в Отранто остаются умеренными: капучино стоит около 1,65 доллара, обед — от 15,35 до 21,8 доллара, а ночь в трехзвездочном отеле — от 77 долларов.

Отдых в Испании

Также портал Which? Travel сообщает, что популярным направлением стал город Нерха, Испания. Ночь в хорошем отеле в этом испанском городе обойдется в среднем в 97 фунтов стерлингов (около 113 евро).

Этот курорт на популярном побережье Коста-дель-Соль пока умудряется отбиваться от застройщиков, которые добрались до таких городов, как Торремолинос и Фуэнхирола. В результате это один из самых очаровательных городов на этом солнечном участке побережья Испании. Вместо внушительных многоэтажных домов, закрывающих вид на Средиземное море, туристов здесь встречают красивые белые здания, балансирующие вдоль скалы и расположенные среди пальм над идеальными бухтами.

Отдых в Болгарии

Также на южном побережье Болгарии, вдали от шумных толп и клубной суеты, скрывается уютный городок Обзор — тихий уголок между Черным морем и Балканскими горами. Местные жители с легкой усмешкой избегают говорить о нем туристам, ведь Обзор — это по-настоящему редкая находка: место, где можно наслаждаться природой, покоем и удивительно гармоничным сочетанием моря и гор.

В отличие от раскрученных курортов вроде Солнечного берега и Бургаса, Обзор словно создан для тех, кто ищет умиротворение и семейный отдых. Здесь нет громких вечеринок до утра, а вместо них — восьмикилометровая полоса золотого песка, теплая лазурь моря и зелень холмов, начинающихся буквально в нескольких километрах от берега.

Кроме природной красоты, Обзор радует своей доступностью. Обед в ресторане в центре города обойдется в среднем в 11,50 долларов США, а полноценный ужин на двоих — около 46,50 долларов. Цены на проживание также приятно удивляют: ночь в уютном гостевом доме или 3-звездочном отеле у моря начинается от 32 долларов.

Отдых в Турции 2025 — что известно про цены

В течение многих лет Турция оставалась одним из самых популярных среди европейцев направлений для летнего отдыха, сообщает Daily Express. Причем нередко страну называли бюджетной альтернативой более дорогим курортам Греции.

Аналитики все же констатировали, что в последнее время цены в Турции резко выросли, и этому есть несколько причин.

"Индексы цен внутренних производителей постоянно растут, что напрямую привело к росту цен на все потребительские товары и услуги. Соответственно, индекс потребительских цен (ИПЦ) во всех товарных группах резко вырос с 2022 года. В том же году категория продуктов питания и безалкогольных напитков имела один из самых высоких уровней инфляции в ИПЦ. Это особенно повлияло на турецких потребителей, поскольку на эти продукты пришлась самая высокая доля расходов домохозяйств в 2023 году", — говорилось в отчете.

При этом аналитики отметили, что несмотря на то, что инфляция в Турции в последнее время начала замедляться, цены на продукты питания в стране продолжают неуклонно расти, увеличившись на 48,6% в ноябре 2024 года по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Как сообщает издание "Новини.LIVE", чтобы не заниматься организационными вопросами, можно приобрести путевку. Цена включает перелет в обе стороны, групповой трансфер, проживание в отеле, питание по системе "все включено" и даже медицинское страхование. Например, за поселение в четырехзвездочном отеле в течение четырех ночей нужно заплатить 32 557 грн (тур для двоих взрослых).

Добраться туда из Украины можно несколькими способами, хотя прямое авиасообщение пока недоступно. Один из наиболее доступных и востребованных вариантов — автобус. Прямые рейсы отправляются из украинских городов в такие турецкие направления, как Анталия и Стамбул. Поездка длится около 44–48 часов. Стоимость билета в одну сторону начинается от 3500 гривен. Из-за высокого спроса рекомендуется бронировать билеты заранее.

Другой способ — комбинированное путешествие: сначала поездом до ближайших аэропортов в Польше или Молдове, а затем — авиаперелет в Турцию. Билет на поезд обойдется от 3000 гривен, а перелет — от 7000 гривен. Этот маршрут требует больше планирования, но позволяет значительно сократить время в пути по сравнению с автобусом.

Что касается вылета непосредственно из Днепра или других украинских городов — пока это невозможно. Из-за войны и закрытого воздушного пространства все международные рейсы из Украины приостановлены.

Тем временем курорты Турции уже встречают туристов. Цены на проживание варьируются в зависимости от города и уровня комфорта:

Алания: бюджетные отели 2–3 звезды — от 800 до 1500 грн за ночь; средний сегмент (3–4 звезды) — 1500–4000 грн; «все включено» и 5 звезд — от 4000 грн и выше.

Кемер: от 1000 грн за бюджетный номер до 8000 грн и более — за проживание в люксовых отелях.

Сиде: номера в трехзвездочных отелях начинаются от 2127 грн, но можно найти и более дешевые варианты — от 1800 грн в одно- или двухзвездочных гостиницах.

Мармарис: цены в долларах. Отели 5* — от 120 до 300 $ за ночь, 4* — от 80 до 180 $, 3* — от 50 до 100 $, апартаменты — от 30 до 70 $.

Анталия: бюджетные варианты — от 846 грн, комфортные номера — от 2539 грн. Средние цены: отели 5* — от 130 до 300 $, 4* — от 90 до 180 $, 3* — от 50 до 100 $.

Бельдиби: здесь отдых на двоих на 6 ночей обойдется минимум в 5500 грн, но есть и более дорогие предложения — до 40 000 грн за улучшенные условия и дополнительные услуги.

Напомним, в Украине есть невероятное место с замком и водопадом, который является самым высоким в равнинной части страны. Речь идет об урочище Красное в Тернопольской области.

Фокус ранее также писал, о Мальдивах в Украине, то есть Черепашинецкий карьер, что в Винницкой области. Это место напоминает тропики, однако расположено в Украине.