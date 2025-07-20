У Кабміні анонсували проєкт, який допоможе швидше відбудувати Україну: деталі

В Україні планують запустити експериментальний проєкт "Проєктуй і будуй", а також запровадити мораторій на перевірку бізнесу і запустити гранти на виробництво боєприпасів.

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Він дасть змогу швидше будувати або відновлювати житло, лікарні, школи та іншу важливу інфраструктуру, повідомила на своїй сторінці у Facebook новий прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, зміниться сам підхід до будівництва.

"Держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об'єкта під ключ. Це європейська практика, відома як Design-build, такий підхід давно застосовується в ЄС як ефективний механізм".

Він передбачає, що підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт.

"Проєкт триватиме 2 роки — на контролі в Олексія Кулеби та його команди, а також Агентства відновлення", — написала глава уряду.

Підбиваючи підсумки першого тижня на посаді, Свириденко також розповіла, що Кабмін "відразу взяв високий темп".

Вона зазначила, що планується введення річного мораторію на перевірки бізнесу, щоб дати більше свободи внутрішнім економічним силам, а також анонсувала аудит кримінальних справ проти бізнесу.

"Пріоритет — закрити безпідставні провадження, які блокують підприємницьку діяльність. Нові справи санкціонуватимуть тільки Генпрокурор або керівники обласного та районного рівня. Паралельно будуть обмежені перевірки податкової та митниці", — наголосила вона, додавши, що буде посилено контроль за законністю слідчих дій.

Крім того, з наступного тижня уряд планує запустити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин для підтримки оборонної промисловості та локалізації критичних виробництв.

Раніше Фокус писав, що нового приніс Кабмін Свириденко, і чому Шмигаль не зовсім пішов.

Ми також розповідали, чому оновлений уряд навряд чи змінить ситуацію в економіці.