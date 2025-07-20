В Кабмине анонсировали проект, который поможет скорее отстроить Украину: детали

В Украине планируют запустить экспериментальный проект "Проектируй и строй", а также ввести мораторий на проверку бизнеса и запустить гранты на производство боеприпасов.

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Он позволит быстрее строить или восстанавливать жилье, больницы, школы и другую важную инфраструктуру, сообщила на своей странице в Facebook новый премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, изменится сам подход к строительству.

"Государство проводит тендеры не на проектирование, а на полную реализацию объекта под ключ. Это европейская практика, известная как Design-build, такой подход давно применяется в ЕС как эффективный механизм".

Он предполагает, что подрядчик будет брать на себя ответственность и за разработку проектной документации, и за выполнение строительных работ.

"Проект будет длиться 2 года — на контроле у Алексей Кулебы и его команды, а также Агентства восстановления", – написала глава правительства.

Подводя итоги первой недели на посту, Свириденко также рассказала, что Кабмин "сразу взял высокий темп".

Она отметила, что планируется введение годового моратория на проверки бизнеса, чтобы дать больше свободы внутренним экономическим силам, а также анонсировала аудит уголовных дел против бизнеса.

"Приоритет – закрыть безосновательные производства, блокирующие предпринимательскую деятельность. Новые дела будут санкционировать только Генпрокурор или руководители областного и районного уровня. Параллельно будут ограничены проверки налоговой и таможни", – подчеркнула она, добавив, что будет усилен контроль за законностью следственных действий.

Кроме того, со следующей недели правительство планирует запустить гранты на производство боеприпасов и взрывчатых веществ для поддержки оборонной промышленности и локализации критических производств.

Ранее Фокус писал, что нового принес Кабмин Свириденко, и почему Шмыгаль не совсем ушел.

Мы также рассказывали, почему обновленное правительство вряд ли изменит ситуацию в экономике.