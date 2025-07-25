Виїзд дітей за кордон під час війни: що змінилося і які документи потрібні

Українці, які планують перетнути кордон разом із неповнолітніми дітьми, мають зважати на актуальні правила, які змінилися після початку повномасштабної війни.

Related video

Із запровадженням режиму воєнного стану процедура виїзду для дітей стала простішою — тепер не завжди потрібна згода обох батьків. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Згідно із законодавством, підлітки з 16 років можуть самостійно залишати країну. Однак для молодших дітей, як і раніше, необхідний супровід дорослих. При цьому, навіть за відсутності закордонного паспорта дитина може перетнути кордон за свідоцтвом про народження. Також приймаються закордонний паспорт і, в деяких випадках, внутрішній паспорт або ID-карта.

Якщо неповнолітнього супроводжують родичі — бабуся, дідусь, старший брат чи сестра, — потрібно мати документи, що підтверджують родинні зв'язки. Нотаріального дозволу від батьків у такому разі не потрібно. Це також стосується поїздок з одним із батьків — додаткових довідок не просять.

Однак існує й механізм заборони на виїзд дитини. Один із батьків може оформити нотаріально завірений документ про незгоду на перетин кордону, який передається до Адміністрації Держприкордонслужби. У разі наявності такого розпорядження дитині буде відмовлено у виїзді.

Коли дитину супроводжують треті особи — вчителі, тренери або знайомі родини — діють інші правила. На кордоні знадобиться свідоцтво про народження та письмова згода одного з батьків, засвідчена органом опіки та піклування.

Нагадаємо, новий наказ МОН передбачає, що дистанційний клас може існувати лише за наявності щонайменше 20 учнів.

Також стягнення аліментів з безробітного або з фізичної особи-підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування, має особливості. Деталі про аліменти у 2025 році, їхню сплату та штрафи для боржників з'ясувавФокус.