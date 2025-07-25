Выезд детей за границу во время войны: что изменилось и какие документы нужны

Украинцы, которые планируют пересечь границу вместе с несовершеннолетними детьми, должны учитывать актуальные правила, которые изменились после начала полномасштабной войны.

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С введением режима военного положения процедура выезда для детей стала проще — теперь не всегда требуется согласие обоих родителей. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Согласно законодательству, подростки с 16 лет могут самостоятельно покидать страну. Однако для младших детей по-прежнему необходимо сопровождение взрослых. При этом, даже при отсутствии загранпаспорта ребенок может пересечь границу по свидетельству о рождении. Также принимаются заграничный паспорт и, в некоторых случаях, внутренний паспорт или ID-карта.

Если несовершеннолетнего сопровождают родственники — бабушка, дедушка, старший брат или сестра, — нужно иметь документы, подтверждающие родственные связи. Нотариального разрешения от родителей в таком случае не требуется. Это также касается поездок с одним из родителей — дополнительных справок не просят.

Однако существует и механизм запрета на выезд ребенка. Один из родителей может оформить нотариально заверенный документ о несогласии на пересечение границы, который передается в Администрацию Госпогранслужбы. В случае наличия такого распоряжения ребенку будет отказано в выезде.

Когда ребенка сопровождают третьи лица — учителя, тренеры или знакомые семьи — действуют другие правила. На границе потребуется свидетельство о рождении и письменное согласие одного из родителей, заверенное органом опеки и попечительства.

Напомним, новый приказ МОН предусматривает, что дистанционный класс может существовать только при наличии не менее 20 учеников.

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