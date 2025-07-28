В Україні планують запровадити щомісячну допомогу вагітним: що відомо

Кабінет Міністрів України подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт №13532, який пропонує комплексну реформу державної підтримки сімей з дітьми.

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Документ передбачає запровадження нових виплат для вагітних жінок і батьків новонароджених, а також механізм заохочення до повернення на ринок праці. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з ініціативою, вагітні жінки, не охоплені системою обов'язкового державного соціального страхування, зможуть розраховувати на щомісячну допомогу в розмірі 7000 гривень. Йдеться, насамперед, про студенток, безробітних, приватних підприємниць, які не сплачують ЄСВ, та інших представниць соціально вразливих категорій. Як зазначають в уряді, мета нововведення — створити гідні умови під час вагітності.

Після народження дитини щомісячні виплати в тому самому розмірі надаватимуться одному з батьків, опікуну або родичу, який фактично доглядає за малюком протягом першого року життя. При цьому зберігаються і чинні форми підтримки — одноразова допомога в розмірі 50 000 гривень при народженні дитини, а також програми "Пакунок малюка" та "Пакунок школяра".

Окремо уряд опрацьовує стимули для батьків, які після досягнення дитиною однорічного віку повертаються до роботи. У цьому разі їм може бути призначено додаткову допомогу, параметри якої визначить Кабмін після затвердження закону.

Нагадаємо, що стягнення аліментів з безробітного або з фізичної особи-підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування, має особливості. Деталі про аліменти у 2025 році, їхню сплату та штрафи для боржників з'ясував Фокус.

Раніше Фокус писав, що в Сімейному кодексі України зазначено, що батьки повинні надавати фінансову підтримку своїм дітям до моменту, коли їм виповниться 18 років. Якщо батьки розлучаються, тоді один з них (як правило той, з яким дитина не живе), повинен виплачувати їй аліменти. Тим часом минулого року розмір аліментів змінився, оскільки підвищився прожитковий мінімум.