В Украине планируют ввести ежемесячную помощь беременным: что известно

Кабинет Министров Украины подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект №13532, который предлагает комплексную реформу государственной поддержки семей с детьми.

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Документ предусматривает введение новых выплат для беременных женщин и родителей новорожденных, а также механизм поощрения к возвращению на рынок труда. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно инициативе, беременные женщины, не охваченные системой обязательного государственного социального страхования, смогут рассчитывать на ежемесячную помощь в размере 7000 гривен. Речь идет, прежде всего, о студентках, безработных, частных предпринимательницах, не уплачивающих ЕСВ, и других представителях социально уязвимых категорий. Как отмечают в правительстве, цель нововведения — создать достойные условия во время беременности.

После рождения ребенка ежемесячные выплаты в том же размере будут предоставляться одному из родителей, опекуну или родственнику, который фактически ухаживает за малышом в течение первого года жизни. При этом сохраняются и действующие формы поддержки — единовременное пособие в размере 50 000 гривен при рождении ребенка, а также программы "Пакунок малюка" и "Пакунок школяра".

Отдельно правительство прорабатывает стимулы для родителей, которые после достижения ребенком годовалого возраста возвращаются к работе. В этом случае им может быть назначено дополнительное пособие, параметры которого определит Кабмин после утверждения закона.

Напомним, что взыскание алиментов с безработного или с физического лица-предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения, имеет особенности. Детали об алиментах в 2025 году, их уплате и штрафах для должников выяснил Фокус.

Ранее Фокус писал, что в Семейном кодексе Украины указано, что родители должны оказывать финансовую поддержку своим детям до момента, когда им исполнится 18 лет. Если родители разводятся, тогда один из них (как правило тот, с которым ребенок не живет), должен выплачивать ему алименты. Между тем в прошлом году размер алиментов изменился, поскольку повысился прожиточный минимум.