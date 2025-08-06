Пік туристичного сезону: скільки коштує відпочити в Одесі в серпні

Серпень — пік туристичного сезону в Одесі. Місто на березі Чорного моря зараз переживає справжній наплив відпочивальників: пляжі переповнені, на Дерибасівській — пожвавлення з ранку до вечора.

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Саме в цей період ціни досягають максимуму, але й можливостей для відпочинку найбільше. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Найдорожчі варіанти розміщення — готелі біля моря з приватними пляжами, басейнами і ресторанами на даху. Ціна за двомісний номер стартує від 18 000–19 000 грн, поліпшені з панорамними видами — від 25 000 грн, а президентські люкси — приблизно 50 000 грн за ніч.

Бюджетні готелі, розташовані далі від центру і моря, пропонують номери від 700 грн за ніч. Люкс у такому сегменті можна винайняти приблизно за 2 000 грн, найчастіше у вартість включено сніданок.

Оренда квартир — альтернатива для тих, хто хоче затишку і більше простору. Апартаменти в Аркадії, поблизу клубів і пляжів, коштують приблизно 10 000 грн за ніч. Простора квартира з видом на море включає кілька спалень, терасу, кухню і Wi-Fi. Економніший варіант — студія в спальному районі площею 30 м² з базовими зручностями — обійдеться від 1 000 грн.

Найдешевший формат — хостели. Ліжко в загальній кімнаті можна знайти за 400–600 грн, а окремий невеликий номер — за 800–1 000 грн. У хостелах, як правило, є загальна кухня, зона відпочинку і пральні машини.

Найдорожчий відпочинок — на пляжі "Ібіца" в Аркадії. У будні дні шезлонг біля моря коштує 500 грн, біля басейну — 800 грн, ліжко на двох — 1 900 грн. У вихідні ціни зростають: шезлонг — до 1 200 грн, ліжко — до 3 500 грн, VIP-зони — до 6 000 грн.

Більш доступний пляж "Кораблик" пропонує шезлонги за 300 грн, лаундж — за 500 грн, ліжка на двох — 600 грн. Тут також є дитячий майданчик і зони для обіду. Рушник — 100 грн.

Нагадаємо, стало відомо про найкращі локації для відпочинку в Хорватії. Фокус разом із турагенткою Лілією Бондар розповідає, чому на острів Хвар краще не їхати з маленькими дітьми, і де люблять відпочивати гурмани.

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