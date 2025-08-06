Пик туристического сезона: сколько стоит отдохнуть в Одессе в августе

Август — пик туристического сезона в Одессе. Город на берегу Черного моря сейчас переживает настоящий наплыв отдыхающих: пляжи переполнены, на Дерибасовской — оживление с утра до вечера.

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Именно в этот период цены достигают максимума, но и возможностей для отдыха больше всего. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Самые дорогие варианты размещения — отели у моря с частными пляжами, бассейнами и ресторанами на крыше. Цена за двухместный номер стартует от 18 000–19 000 грн, улучшенные с панорамными видами — от 25 000 грн, а президентские люксы — около 50 000 грн за ночь.

Бюджетные отели, расположенные дальше от центра и моря, предлагают номера от 700 грн за ночь. Люкс в таком сегменте можно снять примерно за 2 000 грн, зачастую в стоимость включен завтрак.

Аренда квартир — альтернатива для тех, кто хочет уюта и больше пространства. Апартаменты в Аркадии, вблизи клубов и пляжей, стоят около 10 000 грн за ночь. Просторная квартира с видом на море включает несколько спален, террасу, кухню и Wi-Fi. Более экономный вариант — студия в спальном районе площадью 30 м² с базовыми удобствами — обойдется от 1 000 грн.

Самый дешевый формат — хостелы. Кровать в общей комнате можно найти за 400–600 грн, а отдельный небольшой номер — за 800–1 000 грн. В хостелах, как правило, есть общая кухня, зона отдыха и стиральные машины.

Наиболее дорогостоящий отдых — на пляже "Ибица" в Аркадии. В будние дни шезлонг у моря стоит 500 грн, у бассейна — 800 грн, кровать на двоих — 1 900 грн. В выходные цены растут: шезлонг — до 1 200 грн, кровать — до 3 500 грн, VIP-зоны — до 6 000 грн.

Более доступный пляж "Кораблик" предлагает шезлонги по 300 грн, лаундж — за 500 грн, кровати на двоих — 600 грн. Здесь также есть детская площадка и зоны для обеда. Полотенце — 100 грн.

Напомним, стало известно о лучших локациях для отдыха в Хорватии. Фокус вместе с турагентом Лилией Бондарь рассказывает почему на остров Хвар лучше не ехать с маленькими детьми, и где любят отдыхать гурманы.

Также Фокус писал о лучших пляжах, маршрутах и блюдах в Черногории. Этим летом страна с тысячей бухт и розовым песком привлекает не только доступными ценами, но и атмосферой средиземноморского уюта без туристического ажиотажа.