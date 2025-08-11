Буханка хліба — за 55 гривень: що буде з цінами на продукти в Україні

Продовження великої війни з Росією впливає на вартість продуктів. Збільшення цін на паливо та коливання курсу євро призведуть до подорожчання хліба.

Ціни на продукти в Україні 2025 року можуть збільшуватися через продовження повномасштабної війни з РФ. Хліб у цьому випадку не стане винятком, такий прогноз озвучив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі телеканалу "Новини.LIVE".

"Якщо трохи опустяться імпортні ціни, більшою мірою з Європи і ціни там у євро, це добре вплине на ринок в Україні. Що стосується хліба — пшениця і виробничі потужності в нас є. Усе залежить від подорожчання палива", — пояснив експерт.

Ціни на хліб зростуть максимум до 55 гривень за буханець, але до 60 гривень явно не дійдуть. Можливі випадки, коли вартість збільшуватиметься через пошкодження хлібозаводів після прильоту ракет і дронів ЗС РФ, упевнений Ус.

Курс валют в Україні стабілізувався, тому ціни на імпортні товари можуть трохи впасти. У найближчій перспективі великого стрибка цін на продукти не очікується, підсумував він.

Голова Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко говорив, що хліб в Україні може подорожчати на 20% до кінця поточного року. Головні причини — збільшення цін на електроенергію, логістику та підвищення зарплат робітникам.

Нині, за його даними, відпускна ціна кілограма хліба з хлібозаводу — трохи більше 40 гривень. А маржа супермаркетів доходить до 30%.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року в Україні сильно скоротилися посівні площі під жито. Через це може подорожчати житній хліб.

Фокус раніше писав, чим можна замінити звичний для багатьох білий хліб, щоб поліпшити раціон харчування. Один із варіантів — це листя салату або капусти.