Буханка хлеба — за 55 гривен: что будет с ценами на продукты в Украине

Продолжение большой войны с Россией влияет на стоимость продуктов. Увеличение цен на топливо и колебание курса евро приведут к удорожанию хлеба.

Цены на продукты в Украине в 2025 году могут увеличиваться из-за продолжения полномасштабной войны с РФ. Хлеб в этом случае не станет исключением, такой прогноз озвучил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире телеканала "Новини.LIVE".

"Если немного опустятся импортные цены, в большей степени из Европы и цены там в евро, это хорошо повлияет на рынок в Украине. Что касается хлеба — пшеница и производственные мощности у нас есть. Все зависит от подорожания топлива", — объяснил эксперт.

Цены на хлеб вырастут максимум до 55 гривен за буханку, но до 60 гривен явно не дойдут. Возможны случаи, когда стоимость будет увеличиваться из-за повреждений хлебозаводов после прилета ракет и дронов ВС РФ, уверен Ус.

Курс валют в Украине стабилизировался, поэтому цены на импортные товары могут немного упасть. В ближайшей перспективе большого скачка цен на продукты не ожидается, подытожил он.

Глава Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко говорил, что хлеб в Украине может подорожать на 20% до конца текущего года. Главные причины — увеличение цен на электроэнергию, логистику и повышение зарплат рабочим.

В настоящее время, по его данным, отпускная цена килограмма хлеба с хлебозавода — чуть более 40 гривен. А маржа супермаркетов доходит до 30%.

Напомним, в первом полугодии 2025 года в Украине сильно сократились посевные площади под рожь. Из-за этого может подорожать ржаной хлеб.

Фокус ранее писал, чем можно заменить привычный для многих белый хлеб, чтобы улучшить рацион питания. Один из вариантов — это листья салата или капусты.