Деякі українці можуть не платити податки: кому вдасться зберегти гроші

В Україні запроваджено податкові пільги для мобілізованих підприємців і військовослужбовців-контрактників.

Фізичні особи-підприємці, залучені до військової служби, звільняються від сплати єдиного податку, військового збору, єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб. Йдеться не про відстрочку, а про повне звільнення від обов'язкових платежів. Про це йдеться в Податковому кодексі та законі "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Особливий порядок передбачено для підприємців із найманими працівниками. Виплата заробітної плати має тривати, проте зобов'язання зі сплати єдиного соціального внеску переноситься на строк до 180 днів після демобілізації без нарахування штрафів та пені. Надміру сплачені суми підлягають поверненню.

Для отримання пільги підприємці зобов'язані подати заяву до контролюючого органу та підтвердити факт проходження служби відповідними документами, зокрема копією військового квитка. Подати звернення можна як у паперовій, так і в електронній формі через кабінет платника.

