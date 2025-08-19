Некоторые украинцы могут не платить налоги: кому удастся сохранить деньги

В Украине введены налоговые льготы для мобилизованных предпринимателей и военнослужащих-контрактников.

Физические лица-предприниматели, привлеченные к военной службе, освобождаются от уплаты единого налога, военного сбора, единого социального взноса и налога на доходы физических лиц. Речь идет не об отсрочке, а о полном освобождении от обязательных платежей. Об этом говорится в Налоговом кодексе и законе "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Особый порядок предусмотрен для предпринимателей с наемными работниками. Выплата заработной платы должна продолжаться, однако обязательство по уплате единого социального взноса переносится на срок до 180 дней после демобилизации без начисления штрафов и пени. Излишне уплаченные суммы подлежат возврату.

Для получения льготы предприниматели обязаны подать заявление в контролирующий орган и подтвердить факт прохождения службы соответствующими документами, в частности копией военного билета. Подать обращение можно как в бумажной, так и в электронной форме через кабинет плательщика.

