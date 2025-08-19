Пенсія в Україні: якою буде виплата, якщо стаж роботи 20 років

В Україні розмір пенсії залежить не тільки від кількості відпрацьованих років, а й від низки інших чинників. Незважаючи на складність формули розрахунку, зрозуміти основні принципи і зробити орієнтовний прогноз цілком можливо.

Related video

Пенсія формується на основі трьох ключових показників. Про це йдеться в матеріалі видання ТСН.

Перший — середня зарплата по країні за останні три роки. Ці дані щомісяця збирає Пенсійний фонд, а потім розраховує середню величину. Наприклад, для виходу на пенсію у 2025 році враховуватимуть показники за 2022-2024 роки.

Другий фактор — індивідуальний коефіцієнт заробітку, який відображає, наскільки дохід конкретної людини відрізняється від середньої зарплати по країні. Що вища офіційна зарплата, то більший цей коефіцієнт. Третій елемент — коефіцієнт страхового стажу. За стажу в 20 років він дорівнює 0,2, що означає, що від повної розрахункової пенсії людина отримає 20%.

Для наочності можна навести приклади. Якщо середня зарплата становила 15 000 гривень, а ваша зарплата збігалася з цією середньою, пенсія становитиме близько 3 000 гривень. У разі доходу, вищого за середній, у 1,5 раза, виплати збільшаться до 4 500 гривень. У разі доходу, нижчого за середній, — 0,7 від середньої — пенсія буде близько 2 100 гривень. Ці розрахунки орієнтовні та залежать від індивідуальної трудової історії.

Особливу увагу слід звернути на стаж. Навіть за наявності 20 років стажу отримати пенсію за віком можна буде тільки в 65 років. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно 32 роки стажу, а для 63 років — від 22 до 32 років.

У 2025 році гарантована мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 гривню. Якщо розрахункова сума виявиться нижчою, держава доведе виплати до встановленого мінімуму.

Нагадаємо, адвокатка Анна Даніель розповіла, що дружина може перейти на пенсію свого чоловіка в разі його смерті, таким чином підвищивши щомісячні виплати від держави. Однак для цього потрібно довести, що жінка перебувала на його утриманні.

Прем'єр Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових територій. Уже готується другий пакет змін для допомоги жителям таких регіонів.