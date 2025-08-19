Пенсия в Украине: какой будет выплата, если стаж работы 20 лет

В Украине размер пенсии зависит не только от количества отработанных лет, но и от ряда других факторов. Несмотря на сложность формулы расчета, понять основные принципы и сделать ориентировочный прогноз вполне возможно.

Пенсия формируется на основе трех ключевых показателей. Об этом говорится в материале издания ТСН.

Первый — средняя зарплата по стране за последние три года. Эти данные ежемесячно собирает Пенсионный фонд, а затем рассчитывает среднюю величину. Например, для выхода на пенсию в 2025 году будут учитываться показатели за 2022–2024 годы.

Второй фактор — индивидуальный коэффициент заработка, который отражает, насколько доход конкретного человека отличается от средней зарплаты по стране. Чем выше официальная зарплата, тем больше этот коэффициент. Третий элемент — коэффициент страхового стажа. При стаже в 20 лет он равен 0,2, что означает, что от полной расчетной пенсии человек получит 20%.

Для наглядности можно привести примеры. Если средняя зарплата составила 15 000 гривен, а ваша зарплата совпадала с этой средней, пенсия составит около 3 000 гривен. При доходе выше среднего, в 1,5 раза, выплаты увеличатся до 4 500 гривен. В случае дохода ниже средней — 0,7 от средней — пенсия будет около 2 100 гривен. Эти расчеты ориентировочные и зависят от индивидуальной трудовой истории.

Особое внимание следует обратить на стаж. Даже при наличии 20 лет стажа получить пенсию по возрасту можно будет только в 65 лет. Для выхода на пенсию в 60 лет требуется 32 года стажа, а для 63 лет — от 22 до 32 лет.

В 2025 году гарантированная минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну. Если расчетная сумма окажется ниже, государство доведет выплаты до установленного минимума.

