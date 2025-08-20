Хто має право на статус "Дитина війни" у 2025 році: детальне пояснення

Від початку повномасштабної війни в Україні тисячі дітей стали жертвами російської агресії. Щоб захистити їхні права та надати необхідну допомогу, держава запровадила спеціальний статус — "Дитина війни".

Related video

Такий статус можуть отримати неповнолітні до 18 років, які постраждали внаслідок воєнних дій. Про це йдеться в постанові Кабміну №268.

Виплати "дітям війни" — що відомо

Йдеться про дітей, які отримали фізичні травми в зоні бойових дій, пережили сексуальне або психологічне насильство, незаконне викрадення або перебування в полоні. Також це стосується дітей, чиї батьки були поранені або утримувалися в неволі.

Оформленням статусу займаються органи опіки за місцем проживання або реєстрації дитини. Водночас важливо, що його надають незалежно від того, чи перебуває сім'я в зоні бойових дій, чи має статус внутрішньо переміщеної особи.

Щоб отримати статус, законний представник має подати заяву до служби у справах неповнолітніх і надати необхідні документи: паспорт або інший документ, що підтверджує особу, свідоцтво про народження дитини, довідку про ВПО (за наявності), витяг із реєстру територіальної громади та інші папери. Також обов'язковою умовою є наявність доказів скоєного злочину — наприклад, висновок судово-медичної експертизи.

Хоча у 2025 році законодавство не передбачає грошових виплат для "дітей війни", статус відкриває низку пільг. Серед них — першочергове зарахування до дитячих садочків і шкіл, безоплатне харчування в навчальних закладах незалежно від форми власності. Крім того, місцева влада може надавати додаткову допомогу: підтримку в оздоровленні, психологічну допомогу, сприяння в навчанні.

Фейки про виплати "дітям війни" — деталі

В українських соцмережах набирає популярності черговий фейк про нібито нові виплати для дітей, народжених після 2014 року. У деяких відео в TikTok стверджують, що таким дітям надають статус "дитина війни" і виплату в розмірі 12,6 тис. грн. Ба більше, автори роликів заявляють, що це закріплено постановою Верховної Ради №268 від 1 серпня 2025 року.

Однак у Центрі протидії дезінформації при РНБО України спростували цю інформацію. Там зазначили, що подібні публікації створюються лише для того, щоб привертати увагу та збільшувати аудиторію сумнівних ресурсів.

Постанова 268 — фейк чи ні

Для більшої переконливості автори фейків використовують підроблені версії сайтів "Дії" та парламенту. Але в реальності жодної постанови із зазначеним номером і датою не існує. Останній зареєстрований документ Верховної Ради за №4559-IX датується 31 липня 2025 року і стосується включення до порядку денного законопроєктів.

Водночас постанова Кабміну України №268 справді існує, але її було ухвалено ще 7 березня 2025 року, і вона стосується винятково змін у роботу порталу United24 для збору пожертв на підтримку України.

Натомість є постанова Кабінету міністрів України №268 від 7 березня 2025 року. У ній ідеться про внесення змін до Положення про Єдиний державний веб-портал для збору пожертв на підтримку України United24.

"Подібні відео поширюються з метою введення людей в оману, збільшення охоплень та аудиторії певних ресурсів", — пояснили в ЦПД.

Раніше Фокус писав, що Федерація роботодавців України просить Мінекономіки, Міноборони та Мінцифри ввести тимчасову заборону на призов. Пояснюється це тим, що чоловіки подають заявки на бронювання, але в цей час отримують повістки і вже через кілька днів опиняються на навчаннях.

Також в ексклюзивному коментарі виданню Фокус адвокат пояснила, що 2025 року суд може визнати ухилення від мобілізації виправданим.