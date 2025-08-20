Кто имеет право на статус "Ребенок войны" в 2025 году: детальное объяснение

С начала полномасштабной войны в Украине тысячи детей оказались жертвами российской агрессии. Чтобы защитить их права и предоставить необходимую помощь, государство ввело специальный статус — "Ребенок войны".

Такой статус могут получить несовершеннолетние до 18 лет, которые пострадали в результате военных действий. Об этом говорится в постановлении Кабмина №268.

Выплаты "детям войны" — что известно

Речь идет о детях, получивших физические травмы в зоне боевых действий, переживших сексуальное или психологическое насилие, незаконное похищение или пребывание в плену. Также это касается детей, чьи родители были ранены или удерживались в неволе.

Оформлением статуса занимаются органы опеки по месту проживания или регистрации ребенка. При этом важно, что он предоставляется независимо от того, находится ли семья в зоне боевых действий или имеет статус внутренне перемещенного лица.

Чтобы получить статус, законный представитель должен подать заявление в службу по делам несовершеннолетних и предоставить необходимые документы: паспорт или другой документ, подтверждающий личность, свидетельство о рождении ребенка, справку ВПО (при наличии), выписку из реестра территориальной общины и другие бумаги. Также обязательным условием является наличие доказательств совершенного преступления — например, заключение судебно-медицинской экспертизы.

Хотя в 2025 году законодательство не предусматривает денежных выплат для "детей войны", статус открывает ряд льгот. Среди них — первоочередное зачисление в детские сады и школы, бесплатное питание в учебных заведениях независимо от формы собственности. Кроме того, местные власти могут предоставлять дополнительную помощь: поддержку в оздоровлении, психологическую помощь, содействие в обучении.

Фейки о выплатах "детям войны" — детали

В украинских соцсетях набирает популярность очередной фейк о якобы новых выплатах для детей, рожденных после 2014 года. В некоторых видео в TikTok утверждается, что таким детям предоставляется статус "ребенок войны" и выплата в размере 12,6 тыс. грн. Более того, авторы роликов заявляют, что это закреплено постановлением Верховной Рады №268 от 1 августа 2025 года.

Однако в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины опровергли эту информацию. Там отметили, что подобные публикации создаются лишь для того, чтобы привлекать внимание и увеличивать аудиторию сомнительных ресурсов.

Постанова 268 — фейк или нет

Для большей убедительности авторы фейков используют поддельные версии сайтов "Дії" и парламента. Но в реальности никакого постановления с указанным номером и датой не существует. Последний зарегистрированный документ Верховной Рады под №4559-IX датируется 31 июля 2025 года и касается включения в повестку дня законопроектов.

При этом постановление Кабмина Украины №268 действительно существует, но оно было принято еще 7 марта 2025 года и касается исключительно изменений в работу портала United24 для сбора пожертвований в поддержку Украины.

Зато есть постановление Кабинета министров Украины №268 от 7 марта 2025 года. В нем говорится о внесении изменений в Положение о Едином государственном веб-портале для сбора пожертвований в поддержку Украины United24.

"Подобные видео распространяются с целью введения людей в заблуждение, увеличения охватов и аудитории определенных ресурсов", – объяснили в ЦПД.

