Мобилизация-2025: кого суды в Украине чаще всего отправляют на условный срок (эксклюзив)

Уклонение от мобилизации в 2025 году может быть оправдано судом. Фокус расспросил адвоката о судебной практике и решениях, которые принимают в Украине в отношении людей, которые не хотят служить.

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Самые распространенные приговоры, которые выносит суд за уклонение от мобилизации — это 3-4 года лишения свободы, часто условно. Однако количество реальных приговоров в Украине растет. Уважительные, юридически подтвержденные, причины могут спасти человека от наказания или стать основанием для оправдания, объяснила Фокусу адвокат. Поэтому, как избежать наказания и какие права имеют военнообязанные, которые уклоняются от призыва, читайте дальше.

Какое наказание за уклонение от мобилизации грозит и кого осуждают: реальные примеры

Приведем пример дела об уклонении от мобилизации. Так, на днях четыре года заключения получил 51-летний мужчина из поселка Каменец, что на Кировоградщине. Согласно приговору Новгородковского районного суда, безработного и ранее судимого за незаконное обращение с оружием местного жителя осудили за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.

Уклонением от мобилизации считается избегание призыва Фото: Иллюстративное фото

Из приговора стало известно, что в 1995 году подсудимого признали непригодным к военной службе в мирное время и зачислили в запас на должность тракториста. А весной 2022 года ВВК (военно-врачебная комиссия) признала его годным.

Впоследствии мужчине принесли домой повестку. Получить ее он отказался.

На днях четыре года заключения получил 51-летний мужчина за уклонение от мобилизации

Дело расследовали по статье 336 Уголовного кодекса Украины как уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Наказание по которой предусмотрено жесткое — лишением свободы на 3-5 лет.

"Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал в полном объеме, возражал против предъявленного ему обвинения и отметил, что он не уклонялся от мобилизации", — говорится в приговоре суда.

Также на заседании мужчина рассказал о проблемах со здоровьем, предоставил документы, которые это подтвердили и даже рассказал, что не занимался лечением из-за нехватки средств.

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А повестку у представителей ТЦК не взял, ведь, по его словам, она была выписана с ошибкой (неверно указано отчество — ред.), акт отказа от получения повестки на месте не составили, что, по его мнению, является нарушением его прав.

Однако обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, суд не установил, поэтому признал мужчину виновным и назначил ему четыре года заключения.

А теперь приведем пример дела, когда за уклонение от мобилизации суд заменил 5-летний тюремный срок на условный.

Так, в 2023 году суд в Мукачево приговорил 5 лет заключения гражданину, который отказался быть мобилизованным. Он полностью признался в отказе от призыва, что автоматически означает уголовное правонарушение по ст. 336 УК.

Суд учитывает факт раскаяния обвиняемого и смягчает приговор Фото: Pexels

Из дела стало известно, что военнообязанный прошел ВВК, в результате чего был признан годным. Но потом письменно отказался от призыва, аргументировав тем, что имеет на иждивении двух малолетних детей, мать пенсионного возраста, а также беременную жену.

Суд учел тот факт, что гражданин, подлежащий исполнению военных обязанностей, искренне покаялся, поэтому его изначально назначенный 5-летний срок заменили на условный: 3 года с испытанием.

Суд учел тот факт, что гражданин, подлежащий исполнению военных обязанностей, искренне покаялся, поэтому его изначально назначенный 5-летний срок заменили на условный: 3 года с испытанием

Как рассказала Фокусу Анна Даниэль — адвокат, управляющая адвокатским бюро "Анны Даниэль", по состоянию на 2025 год, в Украине дела об уклонении от мобилизации (в частности, по ст. 336 УК Украины) активно рассматриваются судами, и уже сформировалась определенная судебная практика, которая демонстрирует подходы судей к таким обвинениям.

Поэтому, согласно закону, уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

"Большинство судов, особенно в первой инстанции, в случае искреннего раскаяния, отсутствия судимостей и уважительных причин, часто назначают условные сроки (3-5 лет лишения свободы условно), применяют ст. 75 УК (освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком)", — добавляет адвокат.

Большинство судов в случае искреннего раскаяния часто назначают условные сроки Фото: Serhii Mykhalchuk / Getty Images

Судебная практика: кого оправдывают чаще всего

Обычно суды оправдывают обвиняемого, если:

военнообязанный не был должным образом уведомлен;

не получал повестку;

непригоден по состоянию здоровья, но не прошел ВВК по вине ТЦК;

есть подтвержденные обстоятельства, мешавшие явиться (форс-мажор, болезнь, военная служба за рубежом и т.д.).

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"В период 2024-2025 годов наблюдается тенденция к ужесточению приговоров: суды все реже ограничиваются условными наказаниями; активизировались следственные действия по выявлению "уклонистов", появились приговоры с реальным лишением свободы — до 4 лет. На 2025 год сложилась широкая практика осуждения по ст. 336 УК Украины. Самые распространенные приговоры — 3-4 года лишения свободы, часто условно, но растет количество реальных приговоров. Уважительные причины, юридически подтвержденные, могут спасти человека от наказания или стать основанием для оправдания", — рассказала Фокусу адвокат Анна Даниэль.

Как Фокус сообщал ранее, по закону такого основания для увольнения из ВСУ, как "незаконная мобилизация", не существует.

Также напомним, что все больше украинцев, признанных непригодными к службе, обращаются к юристам за помощью. Таких военнообязанных не снимают с учета, хотя они имеют соответствующее право.