Мобілізація-2025: кого суди в Україні найчастіше відправляють на умовний термін (ексклюзив)

Ухилення від мобілізації в 2025 році може бути виправдано судом. Фокус розпитав адвокатку про судову практику та рішення, які ухвалюють в Україні щодо людей, які не хочуть служити.

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Найпоширеніші вироки, які виносить суд за ухилення від мобілізації — це 3-4 роки позбавлення волі, часто умовно. Проте кількість реальних вироків в Україні зростає. Поважні, юридично підтверджені, причини можуть врятувати людину від покарання або стати підставою для виправдання, пояснила Фокусу адвокатка. Тож, як уникнути покарання та які права мають військовозобов'язані, які ухиляються від призову, читайте далі.

Яке покарання за ухилення від мобілізації загрожує і кого засуджують: реальні приклади

Наведемо приклад справи про ухилення від мобілізації. Так, днями чотири роки ув'язнення отримав 51-річний чоловік із селища Кам'янець, що на Кіровоградщині. Згідно із вироком Новгородківського районного суду, безробітного та раніше судимого за незаконне поводження зі зброєю місцевого жителя засудили за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Ухиленням від мобілізації вважається уникання призову Фото: Ілюстративне фото

З вироку стало відомо, що 1995 року підсудного визнали непридатним до військової служби у мирний час та зарахували у запас на посаду тракториста. А навесні 2022 року ВЛК (військово-лікарська комісія) визнала його придатним.

Згодом чоловіку принесли додому повістку. Отримати її він відмовився.

Днями чотири роки ув'язнення отримав 51-річний чоловік за ухилення від мобілізації

Справу розслідували за статтею 336 Кримінального кодексу України як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Покарання за якою передбачено жорстке — позбавленням волі на 3-5 років.

"Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав у повному обсязі, заперечував проти пред'явленого йому обвинувачення та зазначив, що він не ухилявся від мобілізації", — йдеться у вироку суду.

Також на засіданні чоловік розповів про проблеми зі здоров'ям, надав документи, що це підтвердили і навіть розповів, що не займався лікуванням через брак коштів.

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А повістку у представників ТЦК не взяв, адже, за його словами, вона була виписана з помилкою (невірно вказане по батькові — ред.), акт відмови від отримання повістки на місці не склали, що, на його думку, є порушенням його прав.

Однак обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання, суд не встановив, тож визнав чоловіка винним та призначив йому чотири роки ув'язнення.

А тепер наведемо приклад справи, коли за ухилення від мобілізації суд замінив 5-річний тюремний термін на умовний.

Так, 2023 року суд у Мукачеві присудив 5 років ув'язнення громадянину, який відмовився бути мобілізованим. Він повністю зізнався у відмові від призову, що автоматично означає кримінальне правопорушення за ст. 336 КК.

Суд враховує факт каяття обвинуваченого і пом'якшує вирок Фото: Pexels

Зі справи стало відомо,що військовозобов’язаний пройшов ВЛК, внаслідок чого був визнаний придатним. Але потім письмово відмовився від призову, аргументувавши тим, що має на утриманні двох малолітніх дітей, мати пенсійного віку, а також вагітну дружину.

Суд врахував той факт, що громадянин, який підлягає виконанню військових обов’язків, щиро покаявся, тому його спочатку призначений 5-річний термін замінили на умовний: 3 роки з випробуванням.

Суд врахував той факт, що громадянин, який підлягає виконанню військових обов’язків, щиро покаявся, тому його спочатку призначений 5-річний термін замінили на умовний: 3 роки з випробуванням

Як розповіла Фокусу Анна Даніель — адвокатка, керуюча адвокатським бюро "Анни Даніель", станом на 2025 рік, в Україні справи щодо ухилення від мобілізації (зокрема, за ст. 336 КК України) активно розглядаються судами, і вже сформувалася певна судова практика, яка демонструє підходи суддів до таких обвинувачень.

Тож, згідно із законом, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

"Більшість судів, особливо в першій інстанції, у разі щирого каяття, відсутності судимостей і поважних причин, часто призначають умовні строки (3-5 років позбавлення волі умовно), застосовують ст. 75 КК (звільнення від відбування покарання з випробувальним терміном)", — додає адвокатка.

Більшість судів у разі щирого каяття часто призначають умовні строки Фото: Serhii Mykhalchuk / Getty Images

Судова практика: кого виправдовують найчастіше

Зазвичай суди виправдовують обвинуваченого, якщо:

військовозобов'язаний не був належним чином повідомлений;

не отримував повістку;

непридатний за станом здоров’я, але не пройшов ВЛК через провину ТЦК;

є підтверджені обставини, що заважали з’явитися (форс-мажор, хвороба, військова служба за кордоном тощо).

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"У період 2024-2025 років спостерігається тенденція до посилення вироків: суди дедалі рідше обмежуються умовними покараннями; активізувались слідчі дії щодо виявлення "ухилянтів", з’явились вироки із реальним позбавленням волі — до 4 років. На 2025 рік склалася широка практика засудження за ст. 336 КК України. Найпоширеніші вироки — 3-4 роки позбавлення волі, часто умовно, але зростає кількість реальних вироків. Поважні причини, юридично підтверджені, можуть врятувати людину від покарання або стати підставою для виправдання", — розповіла Фокусу адвокатка Анна Даніель.

Як Фокус повідомляв раніше, за законом такої підстави для звільнення з ЗСУ, як "незаконна мобілізація", не існує.

Також нагадаємо, що все більше українців, визнаних непридатними до служби, звертаються до юристів по допомогу. Таких військовозобов’язаних не знімають з обліку, хоча вони мають відповідне право.