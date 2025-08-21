До Дня Незалежності: Нацбанк випустив оновлені банкноти (фото)

Національний банк України з 21 серпня вводить в обіг оновлені банкноти номіналом у 20 гривень.

Особливістю банкноти стало патріотичне гасло "Слава Україні! Героям слава!", розташоване у верхньому правому куті зворотного боку. Про це повідомили в НБУ.

Усі інші елементи дизайну та захисту залишаються такими ж, як і у банкнот зразка 2018 року. Нові гроші будуть випускатися для забезпечення банківської системи і заміни зношених банкнот.

Водночас регулятор наголосив, що обмінювати банкноти старого зразка громадянам не потрібно. Усі 20-гривневі банкноти, як нові, так і попереднього дизайну, надалі перебуватимуть в обігу та прийматимуться без обмежень на всій території країни.

Крім того, Національний банк України поступово виводить з обігу банкноту номіналом 200 грн. За підсумками 2024 року їхня кількість в обігу зменшилася на 24,5%.

