Ко Дню Независимости: Нацбанк выпустил обновленные банкноты (фото)

Национальный банк Украины с 21 августа вводит в обращение обновленные банкноты номиналом в 20 гривен.

Особенностью банкноты стал патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!", расположенный в верхнем правом углу обратной стороны. Об этом сообщили в НБУ.

Все остальные элементы дизайна и защиты остаются такими же, как и у банкнот образца 2018 года. Новые деньги будут выпускаться для обеспечения банковской системы и замены изношенных банкнот.

Патриотический лозунг на 20 грн

В то же время, регулятор подчеркнул, что обменивать банкноты старого образца гражданам не нужно. Все 20-гривневые банкноты, как новые, так и предыдущего дизайна, будут в дальнейшем обращаться и приниматься без ограничений по всей территории страны.

Кроме того, Национальный банк Украины постепенно выводит из обращения банкноту номиналом 200 грн. По итогам 2024 года их количество в обращении уменьшилось на 24,5%.

