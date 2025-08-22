Ціни порадують: як змінилася вартість фруктів і овочів в Україні після нового врожаю

У липні 2025 року в Україні зафіксовано дефляцію на рівні 0,2%. Головною причиною цього стало здешевлення овочів нового врожаю.

Така тенденція для липня традиційна. Торік рівень інфляції в поточний місяць був нульовим, а ціни на овочі впали на 19,6%. У липні 2023 року показники становили -0,6% і -18,2% відповідно. Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" академік НААН Юрій Лупенко.

Цього року найбільше подешевшали буряк — на 55,3%, цибуля — на 44,8% і морква — на 37,9%. Капуста втратила в ціні 24,5%. У річному обчисленні споживчі ціни на овочі в липні були нижчими на 22,8% порівняно з груднем 2024 року.

Фрукти ж подорожчали: у липні їхні ціни зросли на 1,7%, у річному вимірі — на 52,1%, а з початку року — на 60,5%. Причиною цього стало зменшення врожаю ягід і кісточкових культур через весняні заморозки.

Крім того, у липні зросли ціни на паливо, алкоголь, яйця, м'ясо та хліб у межах 1-4%. Водночас, дешевше стали цукор (-2,8%), а також одяг і взуття.

"Найбільший вплив на інфляцію в Україні продовжують чинити продукти харчування. Найближчими місяцями зростання цін на овочі стримуватиметься надходженням нового врожаю. Однак за плодово-ягідними культурами, де виробництво скоротилося, подорожчання триватиме", — підсумував Лупенко.

