Цены порадуют: как изменилась стоимость фруктов и овощей в Украине после нового урожая

В июле 2025 года в Украине зафиксирована дефляция на уровне 0,2%. Главной причиной этого стало удешевление овощей нового урожая.

Related video

Такая тенденция для июля традиционна. В прошлом году уровень инфляции в текущий месяц был нулевым, а цены на овощи упали на 19,6%. В июле 2023 года показатели составили –0,6% и –18,2% соответственно. Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" академик НААН Юрий Лупенко.

В этом году больше всего подешевели свекла – на 55,3%, лук – на 44,8% и морковь – на 37,9%. Капуста потеряла в цене 24,5%. В годовом исчислении потребительские цены на овощи в июле были ниже на 22,8% по сравнению с декабрем 2024 года.

Фрукты же подорожали: в июле их цены выросли на 1,7%, в годовом измерении – на 52,1%, а с начала года – на 60,5%. Причиной этого стало уменьшение урожая ягод и косточковых культур из-за весенних заморозков.

Кроме того, в июле выросли цены на топливо, алкоголь, яйца, мясо и хлеб в пределах 1-4%. В то же время, дешевле стали сахар (–2,8%), а также одежда и обувь.

"Наибольшее влияние на инфляцию в Украине продолжают оказывать продукты питания. В ближайшие месяцы рост цен на овощи будет сдерживаться поступлением нового урожая. Однако по плодово-ягодным культурам, где производство сократилось, подорожание будет продолжаться", – подытожил Лупенко.

Напомним, ранее Фокус писал, что блогер сравнил цены в супермаркетах Австралии и Украины. В Австралии за все придется отдать 1254 грн, а в Украине — 1172 грн. Разница в 82 грн или 2 американских доллара.

А украинка пожаловалась на плохую соль в супермаркетах. По словам Ирины Каленской, едва ли не весь ассортимент соли, представленный в наших магазинах — это импорт из Турции. Женщина утверждает, что качество продукции часто довольно сомнительное.