Коли розпочнеться новий навчальний рік і чи буде дистанційка: усе, що потрібно знати про підготовку до школи у 2025 році

В Україні стартує новий навчальний сезон, і для мільйонів школярів та їхніх батьків це означає початок підготовки до занять.

Новий навчальний рік уже на порозі, і батьки знову стикаються з традиційними питаннями підготовки до школи. Фокус зібрав ключову інформацію про те, скільки триватиме навчальний рік, скільки коштуватиме підготовка дитини до школи і в якому форматі буде навчання.

Коли розпочнеться навчальний рік 2025 — дати

Кабінет міністрів України затвердив офіційні дати початку і закінчення навчального року в школах країни. У 2025 році заняття стартують 1 вересня і триватимуть до 30 червня 2026 року, повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами нардепа, конкретний формат навчання в кожному регіоні залежатиме від рівня безпеки. Обласні та Київська міська військові адміністрації спільно із засновниками шкіл ухвалюватимуть рішення, чи будуть учні відвідувати заняття очно, чи навчатимуться онлайн.

"Навчальний рік стартує для всіх, але де саме діти сядуть за парти — у школі чи онлайн — залежить від рівня безпеки", — уточнив Гончаренко.

Календар канікул на 2025-2026 рік

Орієнтовний графік відпочинку школярів виглядає так: осінні канікули заплановано з 27 жовтня до 2 листопада 2025 року, зимові — з 27 грудня до 11 січня 2026-го, весняні — з 23 до 29 березня. Літній відпочинок розпочнеться з 1 червня 2026 року, передає "РБК-Україна".

Остаточне затвердження графіка канікул і форм організації занять (очна, змішана або дистанційна) залишається за педагогічною радою кожної школи. Саме рада визначає тривалість навчального року та порядок проведення уроків.

Навчальний рік 2025 — хто залишиться на дистанційці

З початком нового навчального року в Україні не відбулося жодних кардинальних змін в організації дистанційного навчання школярів. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий на конференції "Серпнева-2025: освіта для мінливого світу" в коментарі виданню "РБК-Україна".

Міністр наголосив, що скасовано наказ №1112, який раніше запроваджував обмеження щодо кількості учнів у дистанційних класах. Тепер рішення про чисельність учнів і кількість дистанційних класів ухвалюють самі громади.

При цьому Лісовий зазначив, що Міністерство освіти працює над розширенням можливостей для шкіл у частині цифрових інструментів для дистанційного навчання. Особлива увага приділяється малокомплектним і невеликим школам, а також закладам освіти в прифронтових регіонах, де якість дистанційної освіти залишається проблемою.

"Більшість шкіл уже забезпечені необхідними системами та цифровими ресурсами для онлайн-навчання. Однак є заклади освіти, які поки що не використовують ці інструменти. Ми спонукатимемо їх і пропонуватимемо можливості для якісної цифрової освіти", — розповів міністр.

Які існують види дистанційних класів і для кого

В Україні продовжують функціонувати дистанційні форми навчання, які залишаються актуальними для окремих категорій школярів, повідомила заступник міністра освіти і науки Надія Кузьмічова в коментарі виданню "РБК-Україна".

За її словами, дистанційне навчання призначене для тих учнів, хто з різних причин не може відвідувати очні заняття. Серед них — діти, які перебувають за кордоном, на тимчасово окупованих територіях і в прифронтових регіонах, де очне або змішане навчання поки що не відновлено.

При цьому існують два основні види дистанційних класів:

перший — повноцінні дистанційні програми, в яких учні проходять весь шкільний курс;

другий — так званий "Українознавчий компонент", розрахований на дітей за кордоном, які змушені відвідувати очні школи за вимогами країни перебування. Такий формат дає змогу учням не перевантажуватися, отримуючи при цьому знання про Україну.

"Українознавчий компонент" доступний для дітей на тимчасово окупованих територіях і за кордоном, але не для школярів, які перебувають на території України, зазначила Кузьмічова. Обидва типи дистанційних класів можуть бути відкриті за наявності мінімум п'яти учнів.

Підготовка до школи — скільки коштує зібрати дитину

У 2025 році підготовка дітей до школи в Україні б'є рекорди за вартістю. Зібрати першокласника цього року обійдеться батькам у середньому в 10 тисяч гривень, тоді як для старшокласника сума може бути втричі меншою — близько 3 тисяч гривень.

Найдорожча підготовка традиційно виявилася в столиці. У Києві на збори першокласника доведеться витратити близько 11 тисяч гривень. У великих містах, таких як Одеса, Львів і Харків, суми дещо нижчі — 9700, 9500 і 9200 гривень відповідно. У селах вартість значно менша — приблизно 8 тисяч гривень. Про це йдеться в дослідженні Codes.

Де найдорожче зібрати дитину до школи

За останні п'ять років витрати на підготовку школярів зросли в 3-4 рази. Тільки у 2025 році вони підскочили ще на 25% — це найбільший стрибок за останні роки.

Найдорожче батькам обходиться підготовка першокласників, адже їм потрібно купувати все з нуля: одяг, взуття, рюкзак, канцелярію. На це йде близько 10 тисяч гривень. Для учнів середньої школи витрати дещо менші — у середньому 7 тисяч, оскільки частина речей залишається з попередніх років. Старшокласникам же можна обмежитися 3 тисячами гривень, адже вони ростуть повільніше і часто самостійно обирають необхідні речі.

Основні витрати до школи у 2025 році

Базовий набір для першокласника складається з рюкзака (від 1000 до 3000 грн), повсякденного одягу (2000-5000 грн), спортивної форми (800-2500 грн), взуття (1000-3000 грн), канцтоварів (800-2000 грн) і до 3000 грн. Якщо батьки вирішать придбати техніку для онлайн-навчання, то витрати зростають у рази.

Нагадаємо, що в Україні відвідування дитячого садка не є обов'язковим, проте держава забезпечує обов'язкову освіту для дітей, починаючи з 5 років. Навіть якщо дитина не ходила в дитячий садок, школа не має права відмовити їй у зарахуванні. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомила заступник міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова.

Також Фокус писав, що за два тижні до старту навчального року лише 51% підручників для 8-х класів Нової української школи було доставлено до шкіл. Такі дані, отримані за результатами моніторингу Інституту модернізації змісту освіти, оприлюднив голова комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак.