Когда начнется новый учебный год и будет ли дистанционка: все, что нужно знать о подготовке к школе в 2025

В Украине стартует новый обучающий сезон, и для миллионов школьников и их родителей это означает начало подготовки к занятиям.

Новый учебный год уже на пороге, и родители снова сталкиваются с традиционными вопросами подготовки к школе. Фокус собрал ключевую информацию о том, сколько будет длиться учебный год, во сколько обойдется подготовка ребенка к школе и в каком формате будет обучение.

Когда начнется учебный год 2025 — даты

Кабинет министров Украины утвердил официальные даты начала и окончания учебного года в школах страны. В 2025 году занятия стартуют 1 сентября и продлятся до 30 июня 2026 года, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

По словам нардепа, конкретный формат обучения в каждом регионе будет зависеть от уровня безопасности. Областные и Киевская городская военные администрации совместно с учредителями школ будут принимать решение, будут ли ученики посещать занятия очно или учиться онлайн.

"Учебный год стартует для всех, но где именно дети сядут за парты — в школе или онлайн — зависит от уровня безопасности", — уточнил Гончаренко.

Календарь каникул на 2025-2026 год

Ориентировочный график отдыха школьников выглядит так: осенние каникулы запланированы с 27 октября по 2 ноября 2025 года, зимние – с 27 декабря по 11 января 2026-го, весенние – с 23 по 29 марта. Летний отдых начнется с 1 июня 2026 года, передает "РБК-Украина".

Окончательное утверждение графика каникул и форм организации занятий (очная, смешанная или дистанционная) остается за педагогическим советом каждой школы. Именно совет определяет продолжительность учебного года и порядок проведения уроков.

Учебный год 2025 — кто останется на дистанционке

С началом нового учебного года в Украине не произошло никаких кардинальных изменений в организации дистанционного обучения школьников. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой на конференции "Серпнева-2025: освіта для мінливого світу" в комментарии изданию "РБК-Украина".

Министр подчеркнул, что отменен приказ №1112, который ранее вводил ограничения по количеству учеников в дистанционных классах. Теперь решение о численности учеников и количестве дистанционных классов принимают сами общины.

При этом Лисовой отметил, что Министерство образования работает над расширением возможностей для школ в части цифровых инструментов для дистанционного обучения. Особое внимание уделяется малокомплектным и небольшим школам, а также учебным заведениям в прифронтовых регионах, где качество дистанционного образования остается проблемой.

"Большинство школ уже обеспечены необходимыми системами и цифровыми ресурсами для онлайн-обучения. Однако есть учебные заведения, которые пока не используют эти инструменты. Мы будем побуждать их и предлагать возможности для качественного цифрового образования", — рассказал министр.

Какие существуют виды дистанционных классов и для кого

В Украине продолжают функционировать дистанционные формы обучения, которые остаются актуальными для отдельных категорий школьников, сообщила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева в комментарии изданию "РБК-Украина".

По ее словам, дистанционное обучение предназначено для тех учеников, кто по разным причинам не может посещать очные занятия. Среди них – дети, находящиеся за границей, на временно оккупированных территориях и в прифронтовых регионах, где очное или смешанное обучение пока не восстановлено.

При этом существуют два основных вида дистанционных классов:

первый — полноценные дистанционные программы, в которых ученики проходят весь школьный курс;

второй — так называемый "Украиноведческий компонент", рассчитанный на детей за границей, которые вынуждены посещать очные школы по требованиям страны пребывания. Такой формат позволяет ученикам не перегружаться, получая при этом знания об Украине.

"Украиноведческий компонент" доступен для детей на временно оккупированных территориях и за границей, но не для школьников, которые находятся на территории Украины, отметила Кузьмичева. Оба типа дистанционных классов могут быть открыты при наличии минимум пяти учеников.

Подготовка к школе — сколько стоит собрать ребенка

В 2025 году подготовка детей в школу в Украине бьет рекорды по стоимости. Собрать первоклассника в этом году обойдется родителям в среднем в 10 тысяч гривен, тогда как для старшеклассника сумма может быть втрое меньше — около 3 тысяч гривен.

Самая дорогая подготовка традиционно оказалась в столице. В Киеве на собрание первоклассника придется потратить около 11 тысяч гривен. В крупных городах, таких как Одесса, Львов и Харьков, суммы несколько ниже – 9700, 9500 и 9200 гривен соответственно. В селах стоимость значительно меньше – примерно 8 тысяч гривен. Об этом говорится в исследовании Codes.

Где дороже всего собрать ребенка в школу

За последние пять лет расходы на подготовку школьников выросли в 3-4 раза. Только в 2025 году они подскочили еще на 25% — это самый большой скачок за последние годы.

Дороже всего родителям обходится подготовка первоклассников, ведь им нужно покупать все с нуля: одежду, обувь, рюкзак, канцелярию. На это уходит около 10 тысяч гривен. Для учащихся средней школы затраты несколько меньше — в среднем 7 тысяч, поскольку часть вещей остается с предыдущих лет. Старшеклассникам же можно ограничиться 3 тысячами гривен, ведь они растут медленнее и часто самостоятельно выбирают необходимые вещи.

Основные траты к школе в 2025 году

Базовый набор для первоклассника состоит из рюкзака (от 1000 до 3000 грн), повседневной одежды (2000–5000 грн), спортивной формы (800–2500 грн), обуви (1000–3000 грн), канцтоваров (800–2000 грн) и до 3000 грн. Если родители решат приобрести технику для онлайн-обучения, то расходы растут в разы.

Напомним, что в Украине посещение детского сада не является обязательным, однако государство обеспечивает обязательное образование для детей, начиная с 5 лет. Даже если ребенок не ходил в детский сад, школа не имеет права отказать ему в зачислении. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщила заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова.

Также Фокус писал, что за две недели до старта учебного года только 51% учебников для 8-х классов Новой украинской школы было доставлено в школы. Такие данные, полученные по результатам мониторинга Института модернизации содержания образования, обнародовал председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Бабак.