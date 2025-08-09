Зачислят ли ребенка в школу, если он не ходил в детсад: в Минздраве ответили

Базовое среднее образование в Украине является обязательным, но желательно, чтобы ребенок посещал детсад для социализации, говорят в Минздраве.

В Украине отдавать ребенка в детский сад — не обязательно, но в стране предусмотрено обязательное образование для ребенка с 5 лет. Впрочем, даже если ребенок не посещал детский сад, в школу не зачислить его не имеют права. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова.

"Конечно. Ребенок обязан зачислиться в школу, независимо от того, где он до того был. Даже если он где-то "потерялся" и соцслужбы "нашли" его, скажем, в 13 лет. Даже тогда его не могут не взять в школу на обучение. Базовое среднее образование у нас является обязательным", — сказала она.

Анастасия Коновалова отметила, что желательно, чтобы ребенок посещал детский сад для социализации. Готовность к школе, по ее словам, это "когда ребенок понимает, что есть правила, умеет общаться с другими детьми".

"Это — базовые вещи, которые формируются в коллективе. Причем именно в детском. Только в семье — это очень трудно сформировать. Садик также влияет и на чувство уверенности в себе. Но ребенок в социуме своих сверстников должен сформировать навыки — понимать себя, понимать свои потребности", — поделилась Коновалова.

