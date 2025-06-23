Россия исключит украинский язык из школьной программы: о каких регионах речь

Из федеральной общеобразовательной программы (ФООП) в России планируют исключить изучение украинского языка. На такой шаг Министерство просвещения РФ пошло из-за "изменившейся геополитической ситуации в мире".

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Об этом говорится в пояснительной записке ведомства, сообщает "Коммерсант".

В блоке, посвященном преподаванию родного языка в школах национальных республик, существующая сейчас программа по украинскому языку полностью утрачивает силу.

Согласно данным Минпросвещения РФ, основанным на итогах учебного года-2023/24, украинский язык в качестве родного изучался в обязательном порядке в российских школах только на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Однако по просьбе родителей, его преподавали также в ряде школ на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, в оккупированном Крыму и даже Башкортостане.

По информации Радио Свобода, отмена федеральной программы не означает отмену преподавания. Школы могут использовать для предмета свои программы. Будет ли программа украинского языка как родного написана заново, в документе не уточняется.

Тем временем украинский защитник по имени Валерий, который недавно вернулся домой в рамках обмена пленными между Россией и Украиной, находясь в неволе, выучил украинский язык благодаря другим пленным побратимам из западных регионов нашей страны.

Пока в России планируют исключить украинский язык из школьной программы, в Польше его вводят для изучения как второй иностранный. По действующему законодательству этой страны школы уже могут вводить уроки украинского языка, если этого хотят родители, есть подготовленный учитель и сформированная группа учеников, а также получено согласие администрации учебного заведения. Министерство образования Украины призывает родителей обращаться в школы с соответствующими просьбами, а в случае возникновения проблем — сообщать об этом украинское посольство.

Также с начала сентября 2025 года в четырех академических регионах Франции украинский язык будут преподавать как второй иностранный.

Ранее Фокус писал, что в Праге таксист высадил пассажира, который назвал украинский язык "позорным".